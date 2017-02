Togo: Le geste salvateur de Francis Koné

Après le geste de Koné, le gardien a été pris en charge par les secouristes et va désormais mieux. Il a salué son sauveur sur les réseaux sociaux. De son côté, Koné d'origine ivoirienne, indique que c'est Dieu qui a sauvé Berkovec. « J'aimerais dire merci à Dieu d'avoir éloigné un collègue du pire car sans lui nous serions aujourd'hui envahi de pensées regrettables. Merci aussi à tous ceux qui de près ou de loin m'ont écrit ou appelé pour ce geste d'état d'esprit sportif et humain. J'espère que Martin et Daniel se rétabliront rapidement pour regagner la pelouse« , peut-on lire sur son Facebook.

