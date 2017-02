Cote d'Ivoire: Tropicale 2017 - Interview avec Assane Yobouet, coach Côte d'Ivoire

interview

Après la 1ère étape ce lundi et avant la seconde ce mardi, nous avons retrouvé Assane Yobouet, directeur sportif de l'équipe de la Côte d'Ivoire sur le Tour cycliste international du Gabon ou Tropicale 2017.

Que retenir de la 1ère étape des Eléphants ?

Je suis satisfait dans l'ensemble. C'est une jeune équipe avec deux anciens. On est en pleine restructuration. Dans la tactique, on voulait profiter des failles de certains leaders pour se positionner parmi les meilleurs. Malheureusement, mes leaders ont été coincé et ils sont restés à la traine mais je suis satisfait. Ils n'ont pas été ridicule. D'ici la 2è et 3è étape, il devrait se passer quelque chose.

C'est quoi l'objectif sur cette Tropicale 2017 ?

C'est de hisser parmi les meilleurs. On n'est pas là pour regarder les autres, ni être à la traine.

Un mot sur l'organisation...

Je fus coureur. Aucune organisation n'est parfaite. Le plus important c'est que chacun joue sa partition. Si on trouve un logement, la restauration et le transport sont assurés, c'est déjà bien. Même chez moi en Côte d'Ivoire, l'organisation n'est jamais parfaite donc je me suis toujours réservé de répondre aux interrogations sur l'organisation d'un événement comme ça.