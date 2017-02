Sénégal: Salon de l'Agriculture - L'ASEPEX accompagne les entreprises exportatrices à Paris

communiqué de presse

L'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) et les entreprises exportatrices sénégalaises, participent au Salon International de l'Agriculture (SIA), du 25 Février au 5 Mars 2017 à Paris.

Selon un communiqué, l'objectif global de la participation de l'ASEPEX est la promotion des produits agricoles du Sénégal, sur le marché français, l'identification de la demande et l'établissement des contacts avec des acheteurs/importateurs de ces produits.

En effet, considéré comme une vitrine exceptionnelle pour les produits des terroirs, la gastronomie régionale et internationale, les grandes cultures et le tourisme vert, le Salon International de l'Agriculture (SIA) est devenu aujourd'hui le rendez-vous incontournable de l'élevage et de la génétique en France.

Le SIA accueille chaque année, plus d'un millier d'exposants originaires de 22 pays, près de 700 000 visiteurs et rassemble tous les acteurs du monde agricole.

Il est la référence de son secteur, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Ainsi, depuis le démarrage de ses activités, l'ASEPEX participe régulièrement à cette manifestation incontournable pour les entreprises du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage.

Dix entreprises sénégalaises ont été sélectionnées et l'ASEPEX mettra à leur disposition, un stand aménagé et équipé. En outre, à l'instar des précédentes éditions, elle présentera une vitrine de divers produits horticoles et agroalimentaires sénégalais.

Pour rappel, lors de l'édition 2016, l'ASEPEX avait fait une participation remarquable avec la présence au niveau de son espace de neuf entreprises qui ont fait une exposition directe et de cinq autres qui ont fait une exposition indirecte.