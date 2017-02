Congo-Kinshasa: Incursion de l'ex-M23 - Joseph Kabila appelé à dénoncer l'Ouganda et le Rwanda

D'ailleurs, poursuit le coordonnateur du CEPADHO, certains rebelles de l'ex-M23 capturés n'hésitent pas à déclarer ouvertement recevoir des armes et munitions de la part de l'Ouganda et du Rwanda.

«Suite à la déroute infligée aux combattants du M23 à Matebe, à Songa et à Kitagoma, ils se sont tous repliés sur leurs bases arrières, c'est-à-dire, l'Ouganda et le Rwanda où ils bénéficient, comme toujours, d'un accueil bon enfant», s'est plaint Omar Kavota.

Le coordonnateur du CEPADHO, Omar Kavota, a également demandé au chef de l'Etat congolais d'amener l'ONU, l'Union africaine, la CIRGL et la SADC, à prendre des mesures contraignantes contre l'Ouganda et le Rwanda, qui selon lui, déstabilisent la paix et la sécurité de la RDC à travers le M23.

Le Centre d'étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme (CEPADHO) a invité, lundi 27 février, Joseph Kabila à dénoncer ouvertement l'Ouganda et le Rwanda suite à l'incursion de l'ex-M23 en RDC.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.