Cameroun: Lions indomptables - Un trophée-tour qui divise

Comment déroger á la règle cette fois-ci, ce autant plus que ce 5ème sacre des Lions indomptables arrive après 15 ans de traversée de désert de notre football en matière de titre et arrive aussi au moment où le pays fait face depuis novembre 2016 á une crise politique sans précédent dans sa partie anglophone.

Ainsi, en réaction á la critique sur l´absence prolongée du ministre des sports depuis le déroulement de la CAN Gabon 2017, poursuivie par la caravane provinciale du trophée, un panéliste sur un débat dominical a affirmé que "si le ministre est absent, le ministère des sports et de l´Education Physique n´est pas pour autant pas fermé".

A l´opposé, ceux qui sont pour l´organisation du trophée-tour ne se laissent pas compter et sont bien nombreux. Aux critiques acerbes et partisanes du camp d´en-face, ils opposent des arguments solides.

"Pourquoi c´est seulement le football, mieux les lions indomptables seniors, qui sont chouchoutés par la république, alors qu´on nous dit depuis des lustres qu´au Cameroun il n´ya pas de sport mineur, ni de sport majeur, tous concourent á l´édification de l´unité nationale?", s´interroge un internaute et ancien international camerounais de volley-ball. En tout cas,, je suis aussi d´avis comme ce militant du SDF, que " ce tour des provinces me permet de voir les villes-poubelles du Cameroun".

Très remonté, un président de Ligue 1 affirme que "cet argent pouvait aider au démarrage du championnat de football qui peine á démarrer, faute d´argent". " Savez-vous que 21 des 23 héros de la Can Gabon 2017 sont des produits de notre championnat, ce championnat que l´on a tendance á négliger ?". " S´il ya des retombées financières de la CAN Gabon 2017, que l´on nous en donne aussi, car après tout, c´est la ligue qui produit ces joueurs, devenus héros aujourd´hui", suggère-t-il.

"Fallait-il dépenser autant d´argent, tantôt 500 millions CFA, tantôt 450 millions CFA et mobiliser autant de grosses cylindrées neuves et rutilantes pour une caravane qui traversent des villes mal famées" s´interroge un fan des lions.

Le second argument évoqué par ceux qui s´opposent á cette caravane est la crainte d´une année blanche que court le Cameroun. " En même temps que le Gouvernement de la république se bat bec et ongles pour mettre fin au mot de grève encore en vigueur dans la partie anglophone du pays, ce même gouvernement ne doit pas encourager les élèves á sécher les cours pour s´amasser le long des rues empruntées par le cortège, au seul motif qu´ils doivent acclamer un trophée sans ses véritables héros, que sont les joueurs".

Ceux qui s´opposent á l´organisation de cette caravane de présentation du trophée de champion remporté par les lions indomptables á la CAN Gabon 2017 ne manquent pas d´arguments. Ils déplorent déjà l´absence prolongée du ministre des Sports et de l´éducation physique de son bureau de travail.

Même si l´histoire rappelle que c´est la 3ème fois q´une telle caravane est organisée au pays de Roger Milla, force est de constater qu´á chaque fois, elle fait l´objet d´un débat qui divise l´opinion nationale camerounaise et la diaspora. La présente tournée de présentation du trophée remporté par Benjamin Mounkandjo et ses coéquipiers ne déroge pas á la règle. Mais que n´entend-on pas dire?

Il a débuté par Bafoussam dans la région de l´ouest-Cameroun, s´est poursuivi á Bamenda (Nord-ouest), puis Douala (Littoral) et Buéa (Sud-ouest). Il va s´achever le 03 mars par Ebolowa (Sud), après avoir été dans les régions de l´Extrême-nord, du Nord, de l´Adamaoua et de l´Est.

Fallait-il organiser ou non le trophée-tour des lions indomptables actuellement en cours au Cameroun? Combien coûte-t-il exactement au contribuable camerounais? Quel(s) effet(s) a-t-il eu sur la situation politique qui règne en ce moment dans les régions anglophones du Cameroun? Autant de questions et bien d´autres qui continuent de diviser l´opinion nationale camerounaise et même la diaspora.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.