Burkina Faso: FESPACO 2017 - 13 prix spéciaux mis en jeu

La Commission des prix spéciaux de la 25e édition du FESPACO a animé le lundi 27 février 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer les différents prix spéciaux qui seront décernés. Au total, 13 récompenses sont prévues avec des montants allant de 2 millions à 15 millions F CFA.

Comme à chaque édition du FESPACO, des institutions, des associations et des Etats accompagnent une fois de plus, la biennale du cinéma africain en décernant des prix spéciaux aux réalisateurs des films sélectionnés par le comité d'organisation. Pour cette année, au total 13 prix seront attribués à des cinéastes du continent africain dont 12, lors d'une soirée le 3 mars 2017.

Les détails de ces prix ont été donnés aux journalistes, le lundi 27 février 2017 au cours d'un point de presse. Le président de la Commission Prix spéciaux, Brice Flavien Ouédraogo, a d'abord expliqué le règlement des prix, avant de donner la parole aux partenaires pour les détails de chaque récompense.

En effet, il a fait savoir qu'en plus des frais d'inscription fixés entre 2 millions et 3 millions de francs CFA, le montant minimum de la récompense doit aussi être de 2 millions minimum et 15 millions maximum.

Quant aux réalisateurs bénéficiaires, ils devront remettre une copie de projection aux archives du festival, mentionner le prix dans tout document du film et faire figurer au générique ainsi que sur les affiches.

Sept partenaires du FESPACO étaient à la conférence de presse pour justifier leurs prix. La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) offre un prix « de l'intégration » du meilleur film ouest-africain d'une valeur de 15 millions de francs CFA.

Il soutient et encourage la créativité dans l'espace et promeut l'intégration et la transformation vers une communauté des peuples. La plus vieille organisation ouest-africaine, le Conseil de l'entente donne le prix Félix Houphouet-Boigny, d'une valeur de 10 millions de francs CFA.

L'œuvre lauréate devrait promouvoir la démocratie et l'Etat de droit, la paix et la justice mais aussi les valeurs culturelles africaines. Ce prix qui vise à encourager les jeunes réalisateurs est décerné à un cinéaste de moins de 45 ans.

WaterAid, une ONG internationale travaillant pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, pour sa part, offre un prix composé d'une enveloppe de 5 millions, d'un trophée et d'une attestation. Le film primé doit traiter des trois domaines d'intervention de l'ONG, tout en ayant une bonne qualité des images et du son.

La Fondation ECOBANK décerne le « prix Sembène Ousmane » avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA.

Il récompense le film africain (parmi les 36 pays-membres), long métrage de la sélection officielle, qui incarne le mieux les valeurs défendues par Sembène Ousmane durant sa vie. A savoir la dignité, l'honneur et les droits de l'Homme.

L'Interafricaine de la prévention des risques professionnels décerne aussi un prix de « santé et sécurité au travail » visant à encourager les cinéastes africains et créateurs à intégrer dans leurs préoccupations, les questions de santé et de la sécurité de l'Homme au travail.

Les œuvres concernées sont celles de court ou long métrage abordant de manière perceptible les deux problématiques.

Sa valeur est de 2 millions de francs CFA. La nationale des jeux du hasard, la Loterie nationale burkinabè (LONAB) accompagne également le FESPACO en attribuant un « prix de la chance » avec une enveloppe de 2 millions de francs CFA.

Il est attribué à tout film court métrage de fiction dont le traitement, les qualités techniques et esthétiques laissent entrevoir le talent et le génie créateur de son auteur. Une autre structure qui a présenté son prix spécial à cette conférence de presse est l'Association catholique mondiale pour la communication (SIGNIS).

Elle offre une somme de 2 millions de francs CFA, un trophée et un certificat au réalisateur ayant présenté des valeurs humaines positives pouvant être lues à la lumière du message de l'Evangile.