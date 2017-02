Sénégal: Khalifa Sall - «J'appelle les Tambacoundois à mettre fin à ce régime d'incompétents»

Avant d'ajouter : «A cause du manque de vision du régime en place, voilà l'économie du Sénégal oriental à l'agonie et laissée à elle-même. La culture du coton est en perte de vitesse et sa production est considérablement réduite. Les rails qui étaient la principale activité des Tambacoundois sont morts et le régime en place ne fait rien pour parer à cela. J'appelle les populations de Tambacounda à mettre fin à ce régime d'incompétents qui ne fait que promettre des choses qu'il n'est pas en mesure de régler».

«Le régime en place n'a aucune vision claire pour booster l'économie du Sénégal oriental. Quand on quittait la tête du pays en 2000, nous avions laissé la production cotonnière à plus de 50 000 tonnes avec des périmètres bananières tout au long du fleuve Gambie», soutient Khalifa SALL.

Pour Khalifa SALL, Tambacounda est un lieu idéal pour faire le bilan des Conseils des ministres décentralisés du régime. «Macky Sall savait qu'il ne sera pas en mesure de trouver les nombreux milliards qu'il a promis aux Sénégalais partout où il est passés avec ses ministres. C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui affirmaient qu'il n'y a pas d'opposition à Tambacounda qu'ils seront surpris. La ville de Tambacounda a toujours résisté à l'injustice et je suis convaincu qu'elle fera face aux dérives de ce régime en perte de vitesse rattrapé par ses promesses non tenues», indique le responsable socialiste.

