Ile Maurice: Highlands City - L'aménagement du réseau routier divise la RDA et Landscope

Dans un mois, les consultants de Luxconsult et leurs partenaires britanniques Place Dynamix devront soumettre le Master-plan pour les 2 000 arpents de terre de Landscope Ltd à être développés à Highlands.

Déjà, sur papier, plusieurs axes du projet ont pris forme. C'est ce qu'a indiqué Gérard Sanspeur, président de Landscope, à l'express, dimanche 26 février. «Le Master-plan est en phase d'être complété. Les consultants travaillent toujours dessus pour finaliser le design», a-t-il affirmé. Mais les différentes parties concernées par ce projet massif tentent de régler les divergences qui ont fait surface au fil des séances de travail. L'une d'entre elles se trouve être la réalisation du boulevard urbain.

C'est une idée de Landscope Ltd qui, selon nos sources, devrait être réalisée sur le tronçon de la route reliant Verdun à Ébène, qui traverse le site. Un officier proche du dossier explique que l'initiative de Landscope est de faire que le site ne soit pas fragmenté par le passage d'un réseau routier, comme c'est le cas actuellement. «Cette route publique segmente le site. La proposition est de la convertir en un boulevard urbain, qui comprendra des zones piétonnières, calqué sur ce qui existe dans d'autres pays», affirme notre source.

Mais cette proposition, qui enchante Landscope Ltd «parce qu'elle donnerait une valeur ajoutée au projet», n'est pas au goût de la Road Development Authority (RDA). D'après les informations qui ont transpiré des récentes consultations entre les parties concernées, la RDA a avancé qu'une telle initiative affecterait le trafic. Ce, alors que cette route reliant Verdun à Ébène, en passant par Trianon, est très fréquentée parce qu'elle fait gagner du temps aux automobilistes.

«Pas de mésententes»

Du côté de Landscope Ltd, l'on avance que le boulevard urbain viendrait harmoniser le site. En contrepartie, «les automobilistes seraient appelés à rouler à 40 km/h». Pour la RDA, il n'est pas question d'adopter cette mesure et Landscope a été invitée à revoir sa copie. À titre d'exemple, une source parle du Caudan Waterfront et de la Place d'Armes, à Port-Louis, séparés par l'autoroute M1. «C'est l'image qui se rapproche le mieux de ce qui se passera à Highlands avec la route qui traverse le site. Il n'y aura pas d'incidence sur le trafic mais cela casse l'intégration souhaitée par Landscope», avance notre source.

Avant l'idée de boulevard urbain, d'autres esquisses ont été effectuées par le consultant pour Landscope. Parmi elles, l'installation de flyovers sur le réseau routier, comme étant une option. Mais Landscope a proposé que l'on maintienne la route Verdun-Trianon en essayant de placer des ralentisseurs pour éviter justement que les automobilistes ne roulent vite en traversant le site.

Il nous revient que Landscope a alors proposé de créer neuf rondspoints le long de la route. Des sources concordantes avancent que Claude Wong So, l'un des Chief Executive Directors (CEO) et président de la RDA, s'y est opposé. La raison : «Il faut éliminer les ronds-points sur les autoroutes».

De son côté, Gérard Sanspeur nie toutes mésententes avec Claude Wong So. «Ce sont des balivernes. Ce sont des discussions techniques que nous avons. Ça peut arriver que sur certains points on n'est pas d'accord. D'ailleurs, nous sommes en mission ensemble à Rodrigues. C'est lui qui a tout préparé (NdlR, les 48 heures de visite de Pravind Jugnauth à Rodrigues).»

Pour Gérard Sanspeur, il y a suffisamment d'opportunités pour développer les 2 000 arpents.

Les consultants ont touché environ rs 3 millions jusqu'ici

Le contrat qu'a décroché Luxconsult est de Rs 65 millions. Il concerne entre autres l'élaboration du plan directeur. Toutefois, cette somme est payable en plusieurs tranches. Il nous revient que les consultants ont touché jusqu'ici environ Rs 3 millions. Après l'élaboration du plan directeur, soit à la fin de mars, une tranche d'environ Rs 20 millions sera payée. Le «Master-plan» comprend des espaces bureaux, des résidences, des universités ou encore des centres dédiés à la recherche et des SME Incubators. Mais Landscope devra désigner une zone prioritaire. Et le reste de la somme sera reversé aux consultants une fois que la première phase sera en cours de réalisation. Luxconsult sera alors chargée de faire un plan détaillé de cette première phase, à savoir lancer les appels d'offres, dessiner les routes ainsi que le réseau électrique et les infrastructures pour l'approvisionnement du site en eau et le système d'assainissement.