Ile Maurice: Trafic de drogue - Le constable Joly retrouve la liberté

Il a dû fournir une caution de Rs 150 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 300 000 pour recouvrer la liberté. Henry Edgard Joly, 27 ans, un officier de l'Anti-Drug and Smuggling Unit, impliqué dans l'affaire Hurreechurn, a comparu à la Bail and Remand Court, ce lundi 27 février.

Toutefois, cette libération n'est pas sans conditions. Henry Edgard Joly devra se rendre au poste de police le plus proche entre 17 heures et 22 heures tous les jours et devra donner une adresse fixe. Il n'aura pas non plus le droit de quitter la maison après 21 heures et devra être à la disposition de la police à tout moment.

Pour rappel, deux kilos d'héroïne, d'une valeur marchande de Rs 30 millions, avaient été retrouvés en possession du policier Arvind Hurreechurn, le mardi 25 octobre. Il revenait alors de Madagascar. Il avait été arrêté. Mais on l'a retrouvé mort dans sa cellule, dans la nuit du samedi 29 octobre, vers minuit. Ashish Dayal et le constable Joly ont été arrêtés dans cette affaire. Ils sont soupçonnés de faire partie du même réseau qu'Arvind Hurreechurn.