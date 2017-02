Ile Maurice: Aménagement urbain - Les maraîchers de la foire de Belle-Rose protestent

Ils ne semblent pas être au bout de leurs peines. Navin Ramgoolam, Dev Jokhoo et Rampersand Sooroojbally… Plus »

Madame Babooram, une ménagère qui fait régulièrement ses courses à la foire de Belle-Rose, soutient que les habitants de ce quartier de Quatre-Bornes ne peuvent se rendre à Palma pour s'approvisionner en légumes. «Les jours de semaine, je travaille. Je n'ai que le dimanche pour venir acheter mes légumes. Et ici, ce n'est pas loin de chez moi. Devrais-je à l'avenir me rendre à Palma par autobus ? Ce transfert va nous causer des inconvénients. C'est inacceptable.»

Salim Maudarbocus, un autre forain, est furieux. Il digère mal l'absence de communication entre la mairie et les commerçants qui sont les premiers concernés par le projet de relogement. «On apprend des informations nous concernant dans le journal et à la radio, mais nous n'avons pas reçu de lettre de la mairie. Les inspecteurs responsables du marché ne nous disent rien non plus», se plaint-il.

