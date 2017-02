Algérie: L'ONSP propose la création d'un portail électronique unifié rassemblant tous les services publics

Alger — Le président de l'Observatoire national du service public (ONSP), Abdelhak Saihi a proposé lundi à Alger la création d'un "portail électronique officiel unifié", pour tous les services publics afin d'assurer au citoyen des prestations publiques de qualité et lui faciliter l'accès aux informations.

La création d'un "portail électronique unifié" rassemblant tous les services publics est à même de faciliter l'accès du citoyen à l'information en "un seul clic" et de développer l'Administration, a déclaré M. Saihi en marge de la réunion de cette instance.

L'unification des services et l'introduction de toutes les informations pouvant intéresser le citoyen dans un même portail est à même d'imprimer davantage de "crédibilité et de souplesse dans l'administration", a-t-il estimé.

Cette proposition sera incluse au sein "des recommandations" que l'ONSP devrait soumettre, avant la fin de l'année en cours, au Premier ministre et au président de la République, a-t-il ajouté.

"Un atelier sera organisé fin avril prochain sur le service public et la méthode que l'administration doit adopter en vue d'assurer des services de qualité au citoyen", étant "au coeur" des reformes visant à améliorer les performances de l'administration.

Crée récemment par décret présidentiel et installé en mars 2016, l'ONSP est un nouvel organe consultatif chargé du développement de l'administration et de la lutte contre la bureaucratie.

L'ONSP est composé de cinq personnalités parmi les hauts cadres ayant exercé des fonctions supérieures au sein des institutions de l'Etat et de représentants des ministères des Finances, de l'Industrie et des Mines, de l'Energie, du Commerce, de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, des Transports, de l'Education nationale, du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière et de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication.

Il compte aussi des représentants de la Direction générale de la fonction publique, du Conseil national économique et social et de l'Office national des statistiques, deux présidents d'APW, deux présidents d'APC, ainsi que deux représentants d'associations à vocation nationale et un représentant des médias.

Cet Observatoire est chargé de promouvoir et de développer le service public et l'Administration, d'étudier et de proposer toute mesure tendant, entre autres, à promouvoir et protéger les droits des usagers et l'équité dans l'accès au service public et de contribuer à la simplification et à l'allègement des formalités administratives.