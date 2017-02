Algérie: Le groupe EI revendique l'attentat-suicide raté à Constantine

Depuis, ces jihadistes algériens très affaiblis et peu nombreux mènent des actions de harcèlement à l'explosif contre les forces de sécurité. Les premières attaques autour de Constantine remontent à décembre 2015, mais ce dimanche soir le groupe a mené pour la première fois un attentat kamikaze déjoué in extremis par la police en zone urbaine, contre un commissariat de Constantine.

Des repaires d'extrémistes étaient ainsi attaqués par l'armée algérienne dans la forêt d'Afkado et dans les villes de Jijel, Skikda et Bejaïa. Plusieurs extrémistes armés ont été tués. 23, selon l'Agence France-Presse, depuis le début de l'année. Si l'on en croit certaines sources, Abdelmalek Droukdel, chef d'Aqmi, serait caché dans cette zone que les autorités essaient d'encercler.

D'après le ministère de la Défense, les forêts et les montagnes frontalières avec la Tunisie sont, depuis plusieurs semaines, le théâtre d'affrontements entre l'armée algérienne et des groupes extrémistes qui ont le soutien de l'EI et d'al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).

De plus, l'attentat raté est le deuxième qui vient troubler la quiétude de Constantine, ville aux nombreux ponts suspendus. En octobre dernier, un officier de police a été tué par balle dans un restaurant de la ville et ses assaillants se sont réclamés de l'EI.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.