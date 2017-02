Sénégal: Le COSEC va étudier la demande de partenariat de la Plateforme des forces paysannes

Cela a porté "la production de céréales à 2.247.054 tonnes, soit une hausse de 4% par rapport à l'année dernière et une hausse de 950.779 tonnes, soit une hausse de 5% par rapport à la campagne 2015/2016 et une hausse de 71% par rapport à la moyenne des 5 dernières années", note la source.

L'État a dégagé en 2016, 52 milliards de frs CFA pour l'achat de matériel agricole et attelé, des intrants et des produits phytosanitaires, lit-on dans le document qui fait remarquer que ces efforts se sont traduits par une augmentation globale de 8% de la production par rapport à la campagne 2015/2016.

Le texte ajoute que le gouvernement a mis à la disposition des producteurs 800 tracteurs, 30 moissonneuses-batteuses, 68 batteuses à riz et 50 petites unités familiales de décorticage et de blanchiment du riz et 59.225 unités légères à traction animale composées de semoirs,

Le Sénégal est présent pour la 16-e fois au Salon international de l'agriculture de Paris (SIA) à travers une quarantaine d'exposants des produits céréaliers et halieutiques, informe une note de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture (UNCCIAS).

"Nous avons tenu une bonne réunion avec le COSEC et nous avons demandé aux responsables du Conseil que, pour être davantage opérationnelles, les organisations paysannes souhaiteraient avoir leur accompagnement dans les salons, foires agricoles, etc. , mais aussi de faire partie des organes de l'institution", a indiqué Aliou Dia, le président de la Plateforme des forces paysannes.

La demande de soutien de la participation aux différents salons et foires des membres de la Plateforme des forces paysannes du Sénégal adressée au Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) sera "traitée avec diligence", a indiqué, lundi à Paris (France), le directeur des études et de l'assistance aux chargeurs, Demba Faye.

