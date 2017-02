Le gouverneur de la ville de Kinshasa a finalement tranché en faveur de cette solution contre l'avis des responsables de l'UDPS qui avaient demandé que l'opposant historique soit inhumé au siège du parti.

Les restes d'Étienne Tshiskedi n'ont toujours pas été rapatriés à Kinshasa en vue de leur inhumation. Ils continuent de moisir dans un funérarium à Ixelles en Belgique. Près d'un mois s'est passé sans que la famille biologique et politique du défunt ne se soit accordée avec les autorités de la ville sur le lieu qui va accueillir la sépulture du « Sphinx » de Limete décédé le 1er février en Belgique. Des réunions entre les deux parties se sont succédé dernièrement sans aboutir à un modus vivendi au grand dam des militants de l'UDPS et autres sympathisants obligés de prendre leur mal à patience. Des propositions sur le site d'inhumation ont été faites de part et d'autre sans qu'aucune d'elle ne soit validée de commun accord par les parties. À la fin, c'est entre le siège du parti à Limete tel que proposé par la famille politique de l'illustre disparu et le cimetière de la Gombe tel que recommandé par l'autorité urbaine que les deux camps étaient tenus à se départager.

Alors qu'on en était encore à mûrir la réflexion, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a pris tout le monde de court en signant le 25 février un arrêté annonçant l'inhumation d'Étienne Tshisekedi au cimetière de la Gombe. Dans la foulée, l'autorité urbaine précise que le corps du vieil opposant reposera sur un carré spécial de 500 m2 de long et 10 mètre de large. L'espace qui sera aménagé à cette fin est situé juste devant l'entrée principale du cimetière, en retrait du boulevard du 30 Juin, en plein centre-ville. André Kimbuta qui a brandi une ordonnance-loi de 1914 selon laquelle « toute inhumation ne peut se faire que dans un cimetière » réfutant ainsi de manière sournoise toute hypothèse d'un enterrement du défunt au siège de l'UDPS, estime son choix plus que judicieux. Il rassure cependant que des travaux seront effectués incessamment sur ce site censé accueillir la dépouille de l'ex-président du comité des sages du Rassemblement.

Pour le moment, du matériel de construction d'un chantier voisin, un petit bureau du ministère de l'Intérieur et un container faisant office de poste de police encombrent encore l'entrée du site, mais les autorités de la ville ont rassuré que tout sera nettoyé et préparé dans les prochains jours. À l'UDPS, c'est avec amertume que la nouvelle a été accueillie. Le parti d'Étienne Tshisekedi se dit, en effet, surpris par cet arrêté pris unilatéralement par le gouverneur sans avoir consulté au préalable ses dirigeants. Cependant, tout en prenant acte de cette décision, les responsables de l'UDPS ont indiqué qu'ils vont entrer en contact avec la famille biologique de Tshisekedi pour en savoir un peu plus. « Nous avons pris seulement acte, en attendant que la famille biologique du président puisse se prononcer », entend-on dire au siège de l'UDPS où, depuis le décès d'Étienne Tshisekedi, fourmille du beau monde.

Il s'avère, cependant, que la famille biologique du « Sphinx » de Limete avait déjà donné son point de vue en validant de façon provisoire la décision de l'hôtel de ville de Kinshasa. « Pour nous, cet endroit est provisoire. On va faire le caveau, on va l'inhumer mais nous allons exiger qu'on nous indique un autre endroit qui serait meilleur pour le mausolée », a déclaré Mgr Gérard Mulumba, le frère d'Étienne Tshisekedi dont les propos engagent ipso facto toute la famille biologique. Tout compte fait, le rapatriement du corps d'Étienne Tshiskedi est désormais suspendu aux travaux d'aménagement du site devant accueillir son corps au cimetière de la Gombe. Pour combien de temps dureront les travaux ? C'est une autre paire de manche.