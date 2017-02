Algérie: Mascara - Pour le développement des techniques d'intensification céréalière

Mascara — Plusieurs intervenants à une conférence de sensibilisation des fellahs, organisée lundi à Mascara, ont appelé à développer les techniques d'intensification en céréaliculture pour augmenter la production de cette filière.

Des cadres des chambres agricoles des wilayas de Mascara et de Constantine ont expliqué que la réussite des essais entrepris par certaines wilayas pour accroître la production céréalière et de légumes secs - dont Constantine- s'explique par le recours aux techniques d'intensification de la production céréalière et non par les facteurs naturels.

Le président de la chambre agricole de Constantine, Belbedjaoui Mahmoud a indiqué que les agriculteurs de sa wilaya ont réussi à accroître la production en dépit d'une faible superficie réservée à cette filière de l'ordre de 70.000 has.

Ces agriculteurs ont suivi les recommandations des techniciens portant sur l'application des tracés techniques et le recours aux techniques d'irrigation moderne.

Pour sa part, le Secrétaire général de la chambre agricole de la wilaya de Mascara, Boualem Della a souligné que la moyenne de production en céréaliculture peut être doublée en cas d'utilisation des techniques d'intensification.

Le même intervenant a expliqué qu'un hectare cultivé sans technique d'intensification produit entre 10 et 17 quintaux, alors que la production varie entre 30 et 40 quintaux, voire 70 quintaux par hectare, en cas de recours à ces mêmes techniques.

Le directeur des services agricoles de Mascara, Khaled Larabi, de son coté, a appelé, lors de cette rencontre initiée par la chambre agricole de la wilaya, à impliquer le maximum d'agriculteurs dans la mise en £uvre de cette politique d'intensification céréalière pour accroître et améliorer le rendement.

Il a ajouté que le nombre de céréaliers intégrés à cette politique subventionné par l'Etat ne dépasse pas les 90 parmi les 10.000 activant dans cette filière.

Enfin, le président de la chambre agricole de Mascara, Mohammed Zougaret, a annoncé la signature prochaine d'une convention de jumelage entre les chambres agricoles des wilayas de Tiaret, Constantine et Mascara pour bénéficier des expériences et des résultats des essais de ces trois wilayas pour développer la filière de la céréaliculture et des légumes secs à Mascara.