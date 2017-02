Angola: La police veut une posture civique aux élections

Luanda — Le commandant général de la Police nationale (PN), le commissaire général Ambrósio de Lemos, a exhorté lundi, à Luanda citoyens à avoir un comportement civique et tolérant dans l'exercice de leur droit de vote lors des élections générales prévues pour août de cette année.

Parlant à un acte symbolique, à l'occasion du 41e anniversaire de la PN, qui se célèbre mardi (28), le responsable de la PN a affirmé que la corporation, à l'exemple des précédents scrutins, était appelée à jouer avec zèle ses fonctions pour que le processus électoral se déroule en toute sécurité.

Il a souligné qu'en ce moment crucial de l'histoire du pays, il serait nécessaire l'intelligence et la sagesse du personnel et des techniciens de la corporation, qui rendront hommage à ceux qui ont donné leur vie dans l'accomplissement du devoir de la patrie et de la sécurité publique.

"Nous sommes fiers d'être membres de cette corporation, et donc nous saluons chaleureusement tous les officiers commissaires, officiers supérieurs et subalternes, députés, dirigeants et employés civils de la PN, augurant des améliorations pour la corporation", a-t-il dit.

Il a révélé que, tout au long de son existence, la police nationale se révélait ferme et vigoureuse dans la préservation de la paix et l'harmonie entre les citoyens ", bien que parfois, mal compris par des personnes non apologistes de l'ordre et de l'obéissance à la loi".

Il a noté qu'à la police nationale, avait été confiée la «mission épineuse" de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, la protection et la sécurité des citoyens et de leurs biens, ainsi que de sauvegarder les idéaux de l'Etat de droit et démocratique.

Contrairement aux années précédentes, l'événement principal des célébrations du 41e anniversaire de la police nationale a eu comme point saillant une conférence sur le comportement à adopter par les forces policières avant, pendant et après la campagne électorale, dirigée par la Commissaire nationale de la Commission électorale nationale (CNE) Júlia Ferreira.

La cérémonie, tenue à l'Institut supérieur des sciences policières et criminelle, a été marquée par le lancement de trois œuvres de forum de police, écrit par Alcantara Costa et Caetano Quiar.