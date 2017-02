Angola: Un sous-compte pour les recettes communautaires entre en activité en mars

«Le citoyen contribuable ne peut pas et ne devrait pas avoir de difficultés à remplir les obligations qui lui sont imposées par l'Administration publique. À cet égard, le ministère des Finances met à la disposition certains outils modernes et efficaces pour la collecte des recettes", a-t-il souligné.

Avec cet instrument, on s'entend à un mécanisme fonctionnel de transfert de fonds, qui contribuera à répondre à la demande intérieure des administrations et à améliorer les équipements sociaux des municipalités, participant à l'amélioration de la qualité du service public et de vie des populations, selon le responsable.

"Nous parlons, par exemple, des frais résultant des certificats de résidence, permis de travail, permis pour l'utilisation temporaire de la voie publique, les taxes des marchés et foires, des tombes et sarcophages, entre autres", a-t-il indiqué.

Luanda — Le sous-compte du Trésor pour les recettes communautaires des provinces, créé par le ministère des Finances, sera opérationnel à partir de mars prochain et sous la responsabilité des délégations des Finances et administrations municipales, dans le cadre du nouveau modèle de contrôle des revenus perçus au niveau local.

