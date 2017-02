Algérie: Assassinat de l'ex-DGSN Ali Tounsi - L'expertise scientifique suffisante pour confirmer les éléments à charge

Dans son plaidoyer au deuxième jour du procès, l'avocate de la partie civile (famille du défunt Tounsi), Me Chenaif Fatima Zohra a indiqué que "l'expertise balistique a démontré que les deux balles qui ont tué Ali Tounsi ont été tirées d'un pistolet 38mm de fabrication américaine Smith 800", précisant que l'accusé "avait reconnu lors de l'instruction et de l'audience qu'il possédait un pistolet de ce modèle sans autorisation".

