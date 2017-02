Cote d'Ivoire: Après l'inhumation de l'Empereur baoulé - Laurent Pokou, une légende à vite immortaliser !

C'est fini. Pour toujours. On ne verra plus jamais Laurent Pokou sur un stade de football. L'empereur Baoulé… Plus »

Mais au-delà de ces hommages, que restera-t-il de Laurent Pokou pour les générations de demain ? Quoi de plus normal pour que cette légende du football ivoirien et africain soit immortalisée. L'Asec Mimosas, son club, a déjà donné le ton en baptisant de son vivant le stade de Sol béni de son nom. La Fédération ivoirienne de football (Fif) a poursuivi avec la ligue jeune qui devient la ligue Laurent Pokou. Dans un même élan, la nation ivoirienne ne devra pas être en reste. L'Etat de Côte d'Ivoire, à travers le ministre Amichia en a déjà donné l'assurance en confirmant que le président Alassane Ouattara a donné les instructions à la réflexion pour que la Côte d'Ivoire le célèbre au-delà des décorations.

