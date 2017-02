Algérie: Rafle/Tournoi international - 10 pays présents au rendez-vous d'Alger

Alger — Dix pays dont l'Algérie prendront part au tournoi international de rafle (garçons et filles), prévu du 2 au 6 mars à l'Ecole supérieur de l'hôtellerie de Ain Benian (Alger), a appris l'APS, lundi auprès du comité d'organisation.

"Neuf pays étrangers, en plus du pays organisateur, représentants, une centaine de joueurs (garçons et filles), participeront au tournoi international de rafle que l'Algérie abrite durant cinq jours ", a déclaré à l'APS, Yacine Kafi, qui est également secrétaire général de l'instance africaine et mondiale et arbitre international de la discipline.

Outre l'Algérie, le tournoi regroupera le Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, Cameroun, Libye, Turquie, Malte et France.

Organisée par la Ligue algéroise de rafle et billard en collaboration avec la fédération algérienne des deux disciplines, la compétition a été baptisée "Alger la blanche" et sera précédée d'un stage international au profit des entraîneurs, arbitres et athlètes.

Le stage sera encadré par les experts de la Confédération mondiale, Yacine Kafi et l'Italien Dominico Sposetti.

" Tout un programme a été élaboré à cette occasion et comprend un stage international, le tournoi et une visite touristique aux hôtes de l'Algérie. Toutes les conditions pour une meilleure organisation possible sont réunies et des dispositions ont été prises pour la réussite de cet événement, qui intervient quelques mois après le championnat d'Afrique de Rafle que la ville de Mostaganem avait abrité", a souligné Kafi Yacine.

Le tournoi se déroulera du 2 au 5 mars en triplette, doublette et tête à tête et avec un tour préliminaire, alors que les parties se joueront ensuite à élimination directe.

" La compétition se jouera selon la réglementation internationale en vigueur et conformément aux règles de la discipline Rafle. Et pour le bon déroulement des parties, on a recensé six arbitres internationaux dont quatre algériens", a ajouté le secrétaire générale de l'instance internationale.

L'Algérie sera représentée lors de cette compétition par quatre clubs de la ville d'Alger, étant donné que le règlement offre à la ville organisatrice le droit de participer avec un nombre plus important de clubs. Ils s'ajouteront à l'équipe de Biskra, championne d'Algérie en titre.