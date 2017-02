Congo-Kinshasa: Les écoles « Petite Flamme » fêtent 20 ans au service des enfants démunis

A travers les écoles « Petite Flamme », le Mouvement des Focolari est en train de réaliser quelques-unes de ses missions cardinales : l'éducation à la culture de la paix, la fraternité universelle, la charité, la solidarité, l'amour du prochain.

Pour ses 20 ans d'existence, le projet social « Petite Flamme » a choisi son centre de Ndolo dans la commune de Barumbu pour ces festivités. Plusieurs autorités ont tenu à rehausser de leur présence cette manifestation haute en émotion célébrée dans la matinée du samedi 25 février. En effet, l'histoire des écoles « Petite Flamme » est faite de charité, d'amour et de solidarité. Tout ceci pour la dignité de l'homme.

Dans l'assistance, on pouvait reconnaître le représentant-pays de l'UNESCO, Abdourahamane Diallo, le représentant du nonce apostolique, la sous/proved de Kinshasa-centre, Anne Monique Mbombo, les représentants des ambassades d'Allemagne et d'Italie ainsi que plusieurs bienfaiteurs de cette œuvre sociale qui encadre les enfants issus de familles démunies. De l'Italie, Andrea et Barbara sont venus participer à ces festivités. Amiral Bess et Julie Müller qui représentent les bienfaiteurs de l'Allemagne ont été aussi de la fête.

Ce sont les enfants des écoles « Petite Flamme » qui ont agrémenté cette manifestation à travers des poèmes et récitals, des sketchs et défilé de mode. Les anciens des écoles Petite Flamme ont partagé leurs expériences et fait des témoignages édifiants sur la façon dont ils ont été recueillis dans cette institution sociale. Dans leurs témoignages, les anciens des écoles Petite Flamme, tous, ont exprimé leur reconnaissance à travers les éducateurs et les bienfaiteurs de cette œuvre sociale. En fait, le trait caractéristique des écoles Petite Flamme reste l'encadrement des enfants issus des familles démunies pour éviter qu'ils deviennent des enfants de la rue.

« Nous avons été émerveillés par la qualité des fruits qui ont germé grâce à ce projet. Petite Flamme est devenue une grande flamme non pour embraser et faire du mal mais pour réchauffer le cœur et nous rappeler ce devoir de base d'altérité, d'accepter la diversité, d'accorder le pardon... Je rends hommage à tous les éducateurs qui se sacrifient pour accompagner, après les parents, les enfants dans les écoles Petite Flamme », a déclaré le représentant résident de l'UNESCO après avoir suivi les animations des écoliers.

La sous/proved Kinshasa-centre, Anne Monique Mbombo, a, quant à elle, encouragé les responsables de ce réseau d'écoles à faire en sorte que « le patriotisme » soit de mise dans cette institution. Elle a suggéré qu'avant et après le cours, les enfants effectuent le salut au drapeau.

Prenant la parole pour clôturer la manifestation, Damien Kasereka, co-responsable du Mouvement des Focolari en présence de sa collègue Aga Ghislaine Kahambu, a remercié toute l'assistance. « Je suis très honoré par la présence de vous tous. Le Mouvement de Focolari étend son ombre à tout le monde. Nous sommes heureux de voir les fruits mûrs. Nous espérons fêter avec les générations futures les 30 ans et 40 ans d'existence des écoles Petite Flamme », a dit Damien Kasereka, comblé par la réussite de la matinée.

En 1996, lors de sa création, Petite Flamme a commencé un encadrement timide avec une vingtaine d'enfants et deux enseignants. Aujourd'hui, Petite Flamme compte 2 380 enfants et un personnel estimé à 108 personnes réparties entre 2 écoles maternelle (à Kinshasa et Kikwit), 5 écoles primaires (à Kinshasa, Kiwit et Idiofa), 5 centres de rattrapage (à Kinshasa, Kikwit et Idiofa), 2 centres professionnels de coupe et couture (à Kinshasa et Kikwit), 1 centre des enfants vivant avec handicap (sourd muet) à Kinshasa, 1 centre d'encadrement d'enfants démunis à Kisantu.

Les écoles petites « Petite Flamme » sont un projet social pour la formation humaine, scolaire et chrétienne en faveur des enfants les plus démunis dont l'encadrement est une prévention au phénomène « enfants de la rue ».