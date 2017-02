Algérie: Education alimentaire et sport pour protéger les enfants contre l'obésité

La manifestation a été marquée par l'animation d'une série de communication, suivie de débats sur les moyens de lutte contre l'obésité, parallèlement à l'organisation de tournois sportifs (basket-ball et football), ainsi que d'une exposition sur le même thème, caractérisée par la tenue d'une table diététique proposant à la vente différents produits naturels hautement diététiques, dont le miel, l'huile d'olive et les figues.

Le manque de pratique sportive et d'espaces dédiés pour ce faire, et l'absence d'activité découlant de la mauvaise habitude, prise par les parents d'accompagner leurs enfants à l'école en voiture, conjugués aux mauvaises habitudes alimentaires consistant à consommer des sucreries avec des boissons gazeuses, en soirée, ont été cités comme facteurs aggravant l'obésité.

"Les parties concernées doivent conférer une importance ' suprême' à la pratique sportive dès le palier primaire en la relevant au rang de 'nécessité nationale' et en assurant les espaces et le temps nécessaires pour le sport", a soutenu l'universitaire de Boumerdès Assia Agha dans son intervention lors d'une journée de sensibilisation sur l'obésité.

Boumerdes — Une éducation alimentaire appropriée et une pratique sportive régulière et permanente sont à même de protéger les enfants contre l'obésité dès leur bas âge, ont indiqué les spécialistes en diététique, réunis lundi à l'université de Boumerdès.

