Algérie: Gaïd Salah met en avant les "grandes avancées" réalisées par l'ANP en matière d'aptitudes au combat

Alger — Le Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a mis en avant, lundi, au deuxième jour de visite à la 5ème Région militaire (Constantine), les "grandes avancées réalisées par l'ANP en matière d'aptitudes au combat et capacités opérationnelles de haut niveau", a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Au cours de la deuxième journée de sa visite à la 5e Région militaire, après la cérémonie d'accueil, accompagné du Général-major Amer Athanase, Commandant de la 5e Région militaire, le Général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et personnels de la Région ainsi que des représentants des différents corps de sécurité, où il a prononcé une allocution d'orientation suivie, via visioconférence, par l'ensemble des éléments des unités de la Région, à travers laquelle il a rappelé les grandes avancées qu'a réalisées l'Armée nationale populaire en matière d'aptitudes au combat et capacités opérationnelles de haut niveau", note le communiqué.

"Quand nous parlons, lors de ces premiers mois de 2017, de ce que l'ANP, avec toutes ses composantes, a réalisé en matière d'aptitudes au combat et de capacités opérationnelles de haut niveau, issues de plusieurs phases de développement, franchies dans plusieurs secteurs, grâce à l'aide de Dieu, puis au soutien de Son Excellence le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, nous sommes conscient de cela, et les résultats obtenus sur le terrain sont témoins de ce professionnalisme ayant préservé la sécurité et la quiétude de la terre d'Algérie et mis en échec les conspirations de ses ennemis", a affirmé le Général de Corps d'Armée.

"Nous considérons ces résultats positifs, comme le fruit de la foi en les valeurs nationales, la fierté d'appartenir à ce cher pays et le devoir de défendre la terre d'Algérie et son peuple et préserver sa sécurité, son indépendance, sa stabilité et sa souveraineté territoriale", a-t-il souligné.

"C'est une preuve tangible de la conscience des personnels de l'Armée Nationale Populaire de l'ampleur des défis à soulever et une confirmation de leur dévouement, abnégation et loyauté au serment de nos valeureux choute, qui demeurera à jamais leur guide qui éclaire leur chemin, à l'instar de leurs aïeux moudjahidine de l'Armée de libération nationale, dans l'assurance des facteurs de défense de leur pays et son avant-garde parmi les nations", a-t-il ajouté.

Garid Salah a rappelé les efforts de l'ANP dans le domaine des fabrications militaires afin de "répondre aux besoins de nos forces armées et participer au développement du tissu industriel national, ainsi que la création de milliers de postes de travail".

"De cette vision nationale, les efforts que nous avons entrepris depuis plusieurs années pour asseoir une base de fabrications militaires, fondée sur nos propres capacités matérielles et humaines, puis sur la coopération avec des partenaires étrangers, est la vision à travers laquelle nous œuvrons à asseoir des fabrications militaires sur des bases solides conformes, d'un côté, avec le principe de recouvrir graduellement nos besoins et, d'un autre coté, de participer à la promotion du tissu industriel national", a-t-il affirmé.

"L'efficacité de cette perspective se reflètera, sans aucun doute, sur la contribution à promouvoir le cadre social, car nous avons réussi jusqu'à présent, grâce à Dieu le Tout-puissant, à pourvoir des dizaines de milliers de postes d'emploi au profit de nos concitoyens à travers les quatre coins de l'Algérie, et tant qu'il n'y aura pas de limites pour les ambitions de notre Armée dans le domaine du développement, le nombre de postes d'emploi se multipliera dans ce secteur vital, grâce aux aspirations des projets économiques et industriels entretenus par l'ANP, qui veille à leur promotion et à l'extension de leur domaines", a-t-il dit.

"Comme il est certain que notre peuple a constaté et apprécié les fruits de nos efforts dans le secteur des fabrications militaires, à l'occasion de la première participation de l'Armée, au mois de décembre de l'année passée, à la foire de la production nationale avec plus de 30 unités à caractère industriel et commercial", a-t-il relevé.

Le Général de Corps d'Armée a valorisé "les actions humanitaires fournies par les éléments de la Région lors des dernières intempéries pour le désenclavement des zones touchées et la main forte qu'ils ont prêtée à leurs frères citoyens là où ils se trouvaient".

"Il m'est propice à cette occasion de renouveler les expressions de ma grande fierté des efforts fournis dans la continuelle action humanitaire que vous avez entretenue avec abnégation, à travers toute la 5ème Région militaire, à l'instar de vos collègues dans les 1ère, 2ème et 4ème Régions militaires, pour le bien de vos frères citoyens lors des récentes intempéries et les chutes de neige les ayant accompagnées, qui ont exigé des Commandants des Régions militaires de mettre tous les moyens afin d'intervenir rapidement et dans un temps record, pour désenclaver les zones sinistrées et prêter main forte aux citoyens là où ils se trouvaient, et de les approvisionner en besoins de première nécessité, notamment dans les régions montagneuses particulièrement difficiles d'accès", a-t-il mentionné.

"Une persévérance et une détermination que j'ai personnellement suivies pendant que vous fournissiez ces efforts, que nous avons la certitude, qu'ils ont trouvé une grande satisfaction auprès de nos frères citoyens ayant exprimé, à plus d'une occasion, la gratitude et l'estime qu'ils portent à leur Armée, affirmant, encore une fois, la solidité du lien entre le peuple et son Armée", a-t-il poursuivi.

Les cadres et éléments de la Région ont renouvelé, lors de leurs interventions, leur "immuable et éternel engagement à servir leur Armée, leur peuple et leur pays l'Algérie", a indiqué le communiqué.

Lors d'une deuxième rencontre avec le Commandement, l'Etat-major et les cadres de la Région, ainsi que les responsables des services de sécurité, et après une présentation donnée par l'adjoint au Commandant de la Région sur la situation sécuritaire générale dans la secteur de compétence, le Général de Corps d'Armée a donné un ensemble d'orientations et d'instructions, exhortant l'assistance à "plus de vigilance et à fournir davantage d'efforts afin d'épurer notre pays des desseins hostiles des résidus terroristes", a précisé le MDN.

Le Général de Corps d'Armée s'est déplacé, dans l'après-midi de dimanche, au complexe de production de véhicules blindés légers "NIMR-Algérie SPA" à Khenchela, où il a suivi un exposé global présenté par le directeur général de la société, avant de se rendre aux différents ateliers de ce complexe, à l'instar des ateliers de soudure et de montage du véhicule NIMR, a rappelé la même source.

Cette société, fruit d'un partenariat Algéro-Emirati, entre le Groupement de Promotion des Industries Mécaniques relevant du ministère de la Défense nationale et le Groupement Emirati Tawazoun, produira 200 véhicules par an et emploiera 200 ouvriers.