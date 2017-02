Maroc: Le Raja sans relâche aux trousses du WAC

Fakhir tire à boulets rouges sur les dirigeants des Verts

La 19ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, dont les débats ont eu lieu en fin de semaine, a profité particulièrement aux deux clubs casablancais, le WAC et le Raja.

Après le Wydad, tombeur samedi de la RSB, c'était au tour, dimanche, du Raja d'être l'auteur d'une grande performance du côté du Grand stade de Tanger. L'IRT, poussé par son public, avait démarré la partie du bon pied, ouvrant la marque sur un penalty transformé à la 35è par Herve Guy. Sauf que ce n'était que partie remise, car les Verts, qui ont dû laisser leurs misères dans les vestiaires avant de fouler la pelouse, sont parvenus à renverser la donne, scorant en deux temps par l'entremise du réserviste Mansouri et de Mabidi respectivement aux 65 et 85èmes minutes de jeu.

Sans aucun détour, le coach de l'IRT, Abdelhak Benchikha a salué la victoire du Raja, indiquant que la fatigue de ses joueurs qui s'était fait sentir en fin de match a été payée cash. Et d'ajouter dans une déclaration rapportée par 2M qu'il n'y a pas d'excuses et qu'il faut assumer ses responsabilités quand on joue sur deux tableaux, national et continental.

Pour l'entraîneur du Raja, M'Hamed Fakhir, c'était une victoire des joueurs qui se dépensent énormément en vue de maintenir cet élan. Toutefois, il ne faudrait pas s'attendre à ce que cette série de résultats positifs se poursuive dans la mesure où la situation de crise ne cesse de s'aggraver dans la demeure des Verts, a tonné Fakher qui continue de tirer à boulets rouges, n'en déplaise aux actuels ou anciens dirigeants du club.

Si l'IRT stagne au 5ème rang (30 pts) avec un match en moins contre la JSKT, le compteur du Raja passe à 38 points, ce qui lui vaut de conforter son statut de dauphin du championnat.

Contrairement au Raja, le DHJ a lâché du lest, cédant le pas devant le FUS (1-0) au Complexe Moulay El Hassan de Rabat. L'unique but du match a été l'œuvre de Brahim Bahri à l'heure de jeu, une avance que les Rbatis ont su préserver en dépit des manœuvres des Jdidis qui chutent désormais au troisième poste avec un butin de 37 points.

Le KAC, bon dernier, s'enfonce de plus belle après avoir concédé sa 12ème défaite de la saison à l'issue de son match en déplacement contre l'OCS (2-1). Les Kénitris, qui menaient à la marque dès la 23ème mn grâce à un but d'Aladji Mansour Ba, n'ont pu conserver cet avantage pour sortir défaits en fin de compte suite aux réalisations de Saad Ait Khoursa (77è) et Tony Edjomariegwe (85è).

Au Complexe OCP à Khouribga, l'OCK a été tenu en échec par le CRA (1-1), un résultat qui condamne les deux protagonistes à rester des abonnés du ventre mou du classement.

Samedi, le WAC a réussi une bonne opération après avoir surclassé, au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, la RSB par 1 à 0. Une victoire précieuse donc pour le Wydad face à une RSB qui n'a pas démérité et qui a vu son élan victorieux stoppé lors de cette manche. Le Wydad, leader incontesté, a atteint la barre des 40 points au moment où la Renaissance de Berkane reste quatrième avec un total de 34 points.

Samedi toujours, le Kawkab s'est incliné à domicile devant l'AS FAR par 2 à 1, alors que le CAK a été accroché par le MAT (0-0). Vendredi, le HUSA a eu raison de la JSKT par 2 à 1, sachant que le club tadlaoui a démis de ses fonctions l'entraîneur Hicham Idrissi.