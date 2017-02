Algérie: Tizi-Ouzou - Concours de la meilleure illustration d'un texte de Mammeri

Tizi — Un concours de la meilleure illustration d'un texte de Mouloud Mammeri a été lancé par la direction de la culture dans le cadre de la commémoration du 28ème anniversaire de la disparition de l'écrivain, a-t-on appris lundi d'une responsable de la direction.

Mme Farida Djatit, chargé de l'animation, a indiqué que des élèves des écoles primaires des localités de d'Illoula Oumalou, Tadmaït et Timizart ont été touchés par cette activité.

Le concours a été organisé en collaboration avec la direction de l'éducation dans l'objectif de faire connaître l'œuvre de Mammeri aux jeunes générations et les imprégner des monuments de l'identité nationale et de l'histoire de leur pays, a-t-elle indiqué.

Les participants ont illustré le texte "l'Arbre de mon climat à moi" et ont accompagné leur travail d'une présentation de l'auteur, a précisé la responsable, soulignant que les travaux des écoliers sont exposés au niveau du hall des expositions de la maison de la culture qui accueille les festivités commémoratives de la disparition du défunt.

S'inscrivant dans le même cadre, des étudiants du département de langue et littérature française ont rendu lundi un hommage à Mouloud Mammeri, à travers un récital de recueils des romans "La colline Oubliée" et la Traversée et leur traduction en kabyle.

Un travail encadré par Malika Fatima Boukhelou, une enseignante au département de la langue française qui a accordé une dimension artistique au travail de ce groupe d'étudiants composé d'une dizaine de membres en introduisant des dialogues, du chant et de la poésie.

Dans la journée de dimanche une table ronde intitulée l'apport de Mouloud Mammeri a la connaissance de tamazight a été animée par des universitaire au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi Ouzou.

La doyenne de la faculté des lettres et des langues de l'université de Tizi Ouzou a indiqué à l'occasion que les universitaires ont la charge de perpétuer l'œuvre de cet écrivain, chercheur, anthropologue et linguiste à travers leurs travaux de recherche, d'analyse et de critique de l'héritage inépuisable qu'il a légué.