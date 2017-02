Afrique du Nord: Timide avancée sur le dossier du Sahara occidental

Depuis l'été dernier, c'est aussi un lieu de haute tension entre le royaume chérifien et les indépendantistes sahraouis. En août, le Maroc avait commencé à bitumer la route, au-delà de son poste-frontière, disant lutter contre « la contrebande ». Pour intimer aux Marocains l'ordre de s'arrêter, le Polisario a quant à lui multiplié les patrouilles et renforcé sa présence dans le secteur.

C'est un banal tronçon de route, à travers le désert, qui relie le Maroc et l'Afrique subsaharienne, mais le bitume s'arrête net, à environ 4 km de la frontière avec la Mauritanie. Dans cette zone, se font face la gendarmerie royale marocaine, au nord, et les hommes du Polisario, au sud, avec entre eux, les Casques bleus de la Mission des Nations unies au Sahara occidental (Minurso).

Le roi du Maroc Mohammed VI a annoncé dimanche avoir ordonné, à compter de ce lundi 27 février, un « retrait unilatéral » de ses forces armées d'une route reliant le Sahara occidental et la Mauritanie, via la localité de Guerguerat. C'est une timide avancée dans l'épineux dossier de ce territoire revendiqué par le Maroc et par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.