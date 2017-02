Congo-Kinshasa: Premier ministre et président du CNSA - les Evêques attribuent la responsabilité du blocage aux acteurs politiques

"La responsabilité des Evêques, membre de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), ne peut être engagée, ni de près ou de loin, dans le blocage du processus de mise en œuvre de l'Accord de la Saint Sylvestre. Celle-ci, ne jouant que le rôle de médiation, on ne peut pas l'attribuer la responsabilité du blocage. Par conséquent, il revient à toutes les parties prenantes de prendre toutes leurs responsabilités pour faire avancer les choses. Par ailleurs, la CENCO tient à éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale sur sa mission de bons offices qui consiste, uniquement à offrir aux Acteurs politiques et sociaux, un cadre propice aux concertations et à les exhorter à trouver un consensus en privilégiant les intérêts de la population et le bien supérieur de la République. De ce fait, n'ayant toujours pas atteint le résultat escompté, elle réitère sa ferme volonté d'accompagner le peuple congolais dans la mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Mais au-delà, face aux tribulations du moment et pour plus de justice et de paix, la CENCO dit « non au blocage de l'application intégrale et rapide de l'Accord du 31 décembre 2016 », et invite la population de ne pas céder aux provocations, au découragement et à la peur".

Ils sont au total, cinquante (50), Cardinal, Archevêques et Evêques, membres de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), ayant apposé leurs signatures au bas du document, sanctionnant la fin des travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire, tenus à Kinshasa, du 20 au 25 février 2017.

En effet, à travers leur message intitulé : « Non au blocage de l'application intégrale et rapide de l'Accord du 31 décembre 2016», les Evêques crèvent l'abcès. Ils mettent désormais les parties prenantes aux discussions directes devant leurs responsabilités.

Pour y remédier le plus rapidement possible, les Evêques en appellent au sens de responsabilités de chacune des parties.

Ainsi, sans tergiverser et en commençant par le président de la République Joseph Kabila, en sa qualité de garant de la Nation, de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre, particulièrement dans le processus de nomination du Premier ministre, de former le gouvernement ayant pour priorité l'organisation des élections ; de veiller à garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et l'intégrité du pays.

Par ailleurs, à la Majorité présidentielle, à l'Opposition et à la Société civile, d'être sensibles au cri de détresse du peuple congolais qui attend impatiemment l'application de l'Accord du 31 décembre 2016 ; de ne pas bloquer l'application de cet Accord par des manœuvres dilatoires et par des intransigeances irréalistes ; d'aplanir sans délai, les points de divergence quant à l'Arrangement particulier afin de parachever les négociations en cours.

A la CENI par contre, les Evêques invitent cette centrale électorale de bien organiser les élections dans le délai convenu, celui d'avant 2017; de collaborer étroitement avec les Institutions de la République, des Nations Unies et de la Communauté internationale quant à l'organisation des élections.

La PNC et FARDC interpellées

Pas d'élections sans une bonne sécurité. C'est pourquoi, les Evêques recommandent à la Police Nationale Congolaise (PNC) et aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), de veiller efficacement à l'intégrité du territoire national, à la protection des personnes et de leurs biens.

Les élections font également appel à des médias responsables susceptibles, de faire calmer les ardeurs des uns et des autres à la place de mettre du feu aux poudres.

En ce qui concerne les médias, la CENCO souhaite qu'ils contribuent à la cohésion nationale en informant objectivement et correctement l'opinion et en évitant d'alimenter des polémiques.

Intensification de la prière

Les fidèles catholiques ne sont pas en reste. Ils sont appelés d'intensifier la prière pour la patrie, de veiller à la protection du patrimoine de l'Eglise et de ne pas céder aux provocations, au découragement et à la peur.

Pour la population congolaise et en particulier aux jeunes, les Evêques les exhortent de s'approprier l'Accord de la Saint-Sylvestre, notamment en participant aux sessions de vulgarisation ; de rester debout et d'exiger, en tant que souverain primaire, des Acteurs politiques le strict respect de l'Accord politique, notamment la tenue des élections dans le délai ; de se faire enrôler massivement en vue de doter le pays des dirigeants responsables.

Enfin, à la Communauté internationale et en particulier à la Monusco, de soutenir le processus électoral en cours et d'accompagner le peuple congolais dans la recherche du consensus entre les Acteurs politiques et sociaux afin de trouver une issue pacifique à la crise actuelle aux conséquences imprévisibles.

En outre, doit-elle assurer davantage l'appui aux FARDC et à la PNC pour la protection des personnes et des populations en danger, en particulier dans les provinces touchées par l'insécurité.

Contre toute attente, les Evêques invitent chacune des parties de quitter la bassesse ou des positions tranchées et d'aller droit vers des solutions concertées et durables par la mise en œuvre rapide de l'Accord de la Saint Sylvestre devant conduire à une transition dont l'ultime objectif est l'organisation des élections crédibles et apaisées ainsi que le social des Congolais. Il ne faut donc pas se donner de la peine à se cacher dans une savane brûlée. Car, vous serez vu en taille. Comme quoi, les Evêques savent bien identifier les auteurs du blocage mais, ils sont tenus par le devoir de réserve ou de ne pas prendre une position partisane.

Ayant réitéré sa ferme volonté de poursuivre les missions de bons offices, la CENCO, face aux tribulations du moment exhorte la population congolaise à prendre courage, car le Christ a vaincu le monde (Jn16, 33). Elle reconnait que la situation demeure préoccupante et prend de plus en plus une allure très inquiétante au risque de plonger le pays dans un désordre incontrôlable.

Croire en Dieu Tout puissant

Somme toute, les Evêques au terme de ce message, encouragent la population. « Rien n'est impossible à Dieu », clament-ils (Lc 1,37). En communion avec le pape François qui ne cesse d'intercéder pour le Congo, les Evêques convient tous les fidèles chrétiens ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté à la prière confiante pour la paix et à poser, en faveur des nécessiteux, des gestes de miséricorde pendant cette période préélectorale et de Carême.