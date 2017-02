Congo-Brazzaville: Gouvernance électorale - Une concertation politique prévue courant mars à Ouesso

Au cours de la concertation de Ouesso, les débats vont achopper assurément sur les autres points devant contribuer également à l'amélioration de la gouvernance électorale, à savoir : l'introduction de la biométrie dans le processus et la question sur le redécoupage électoral imposé actuellement par la création des nouvelles communes et l'érection de deux villages en communautés urbaines.

Ces entretiens ont pour objectif, il faut le rappeler, de convaincre les acteurs politiques et de la société civile à comprendre qu'une concertation politique est nécessaire avant la tenue des scrutins législatif, sénatoriale et municipale prévue pour le mois de juillet.

Dans le cadre des élections législatives, sénatoriales et municipales de 2017, que les autorités congolaises et toute la classe politique souhaitent apaisées et transparentes, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du developpement local, Raymond Zéphirin Mboulou a entamé, depuis quelques jours, des échanges avec les responsables politiques et de la société civile.

