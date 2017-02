Ile Maurice: Biscuits de Hanoomanjee - Des zones d'ombre mises en lumière par Roshi Bhadain

Quel est le rôle de la Speaker ?

Maya Hanoomanjee joue-t-elle un rôle dans les activités commerciales de Rum and Sugar ? C'est en tout cas ce que pense Roshi Bhadain. Lors d'un point de presse lundi 27 février, le leader du Reform Party s'interroge sur celui qui rémunère les employés de Rum and Sugar, la compagnie qui fournit les fameux biscuits à la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP). D'autant plus que celle qui dit gérer l'entreprise, en l'occurrence la fille de la Speaker, Sheila Hanoomanjee est en Angleterre. «Gèret- elle cette entreprise par e-mail ?»

Ce qui fait dire à Roshi Bhadain que Maya Hanoomanjee doit avoir un rôle plus important dans cette affaire. Nous avons essayé d'en savoir plus auprès de la principale concernée, en vain. Mais pour Roshi Bhadain, l'argument est clair : «Si Maya Hanoomanjee gère une entreprise qui dispose d'un contrat avec le gouvernement, elle ne peut exercer en tant que Speaker, un poste constitutionnel.» Roshi Bhadain est ainsi d'avis que Maya Hanoomanjee «doit avoir la décence de step-down si tel est le cas».

Le lieu où se fait l'emballage des biscuits prend ainsi toute son importance. D'autant plus que l'adresse mentionnée sur l'emballage des biscuits renvoie à un complexe touristique où ne peut se tenir une activité commerciale, comme l'a vérifié l'express. Et que le directeur des biscuits Esko revendus par Rum and Sugar à la MDFP, avait indiqué que son chauffeur avait déjà livré ses produits au domicile de la Speaker...

Le maire de Quatre-Bornes au coeur de la polémique

Atmaram Sonoo s'est invité dans cette polémique après avoir déclaré qu'il avait goûté aux biscuits vendus par Rum and Sugar. Du moins la version Made in UK et non celle d'Esko.

Cependant, il a refusé de divulguer la somme déboursée par la mairie de Quatre-Bornes. Ces biscuits avaient été achetés à l'occasion des fêtes de fin d'année. Mais le maire avait indiqué que Rum and Sugar ne pouvait être payé en raison de «missing documents». Quels sont-ils ? Atmaram Sonoo n'a cependant pas voulu en dire plus. «Je ne peux rien dire. Je dois d'abord en parler à mon responsable», a-t-il fait comprendre à l'express.

Le maire était en fait un des principaux agents de Maya Hanoomanjee au n° 14 en 2014. Qu'à cela ne tienne, Atmaram Sonoo affirme qu'il n'a rien à se reprocher. Il n'a, dit-il, «pas failli à sa tâche».

«Pressions» du Sun Trust ?

Bande sonore à l'appui, le leader du Reform Party a montré deux membres du MSM du doigt : Koomaren Chetty et Rajesh Chikuri. Ces derniers persécuteraient les habitants de Quatre-Bornes pour qu'ils répondent présents aux meetings. Des allégations que réfute catégoriquement le Chief Executive Officer de BPML. «Mo pena kiltir persekiter kouma Bhadain. Li bizin guet li dan laglas avan koz persekusyion», a-t-il retorqué. Pour sa part, Rajesh Chikuri, ancien conseiller à Quatre-Bornes et attaché de presse du ministre de la Bonne gouvernance, est resté injoignable.

Une compagnie Portlouisienne fournit la boutique hors-taxe

Après le Biscuitgate de Sheila Hanoomanjee, Roshi Bhadain a lancé une piste. Un «autre exemple d'abus». Il a notamment évoqué un autre fournisseur de la MDFP, soit celui qui a décroché le contrat pour la fourniture de whisky et de chocolat. Ce, après la résiliation du contrat de la société Dufry.

L'express a tenté de contacter le fournisseur qui dispose d'une boutique hors taxe à Port-Louis. En vain.