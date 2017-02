Ile Maurice: Gaz médical - Contrat en béton au coût de Rs 66 millions pour Samlo

Ils ne semblent pas être au bout de leurs peines. Navin Ramgoolam, Dev Jokhoo et Rampersand Sooroojbally… Plus »

Les membres de l'IRP, Reshad Laulloo, Christelle Sohun et Virjanan Mulloo, n'ont pas été du même avis que le Bid Evaluation Committee. Ils disent avoir noté quelques manquements. «Même si le gaz hilarant figure dans la commande, l'exercice d'appel d'offres n'est pas quelque chose qui fait rire... Le ministère de la Santé aurait dû faire preuve de plus de vigilance lors de la rédaction des documents», écrivent les membres.

Medical Gases JV a avancé plusieurs points pour contester la décision d'allouer le contrat à Samlo Koyenco Steel Ltd. Il évoque notamment le manque d'expérience de cette compagnie dans la production de gaz médical comme l'oxygène et l'azote à l'état gazeux et liquide. Une lettre a été envoyée au ministère de la Santé pour réclamer des précisions. Il a été répondu à Medical Gases JV que tous les critères du document d'appel d'offres ont été respectés et que tout a été fait selon la loi.

