Ile Maurice: Montagne-Blanche - Un village en pleine évolution

Une évolution frappante. C'est ce qu'a connu Montagne-Blanche durant ces dernières années. Avec une hausse du nombre de commerces, de celui des institutions universitaires, ainsi que celui des centres de loisirs dans ce village, les habitants n'ont plus à se diriger à Centre de Flacq pour les activités. Nous l'avons visité pour vous.

Il est considéré comme un des grands villages de la région. Montagne-Blanche, divisé en plusieurs localités comme le Morcellement Sans Souci, Cité St-Joseph, les nouvelles maisons de la National Housing Development Corporation, Sans souci et Petit-Paquet, compte environ 12 000 habitants. Ces derniers peuvent désormais s'adonner à plusieurs activités dans le village alors qu'auparavant, ils devaient aller à Centre de Flacq pour le faire.

«Nous avons presque tout ici : un terrain de foot, un centre de jeunesse, un gymnase, entre autres.»

Au début de notre visite, sur la route principale, une grande institution pour des études supérieures a été construite. Et, les habitants attendent avec beaucoup d'enthousiasme l'ouverture de cette université. «Nous savons que c'est une institution universitaire mais nous ne savons pas dans quels domaines elle se spécialisera et nous sommes impatients qu'elle commence à opérer car ce faisan, un plus grand nombre de personnes fréquenteront notre village», explique Kaillash Soomaroo, habitant et travailleur social.

Un peu plus loin se trouve le Morcellement Sans Souci, un des lieux les plus affectés par les inondations passées. Un important projet d'aménagement de drains coûtant plusieurs millions de roupies a été réalisé par la National Development Unit pour éviter que ce fléau ne se reproduise.

Le marché se trouvant aussi sur la route principale, est bondé. Sur notre route, nous avons égale- ment aperçu le collège privé Royal Holloway.

Lorsque nous sommes arrivés au cœur du village, nous avons noté que bon nombre d'espaces commerciaux s'y trouvaient. Et, contrairement à ses deux villages voisins, soit Melrose et Sébastopol, qui sont plutôt calmes durant la journée, à Montagne-Blanche, il y a de l'animation. Certains font leurs achats dans des magasins ou supermarchés tandis que d'autres font du lèche-vitrines.

Arrivés à la croisée principale, nous avons emprunté une grande rue menant à la route Sans Souci, où est située une centaine de maisons. À l'extrémité du tronçon se trouve l'Anna Medical College qui est fréquenté par des élèves en médecine issus de différents coins de l'île.

Après une petite pause à Sans Souci, nous sommes retournés dans le centre, où est situé le centre social du village. Dans la cour du centre se trouve une école pour les enfants handicapés. Nous y avons rencontré Ashwin Soodoo, un natif du village et secrétaire de la Youngsters Association, une association fondée en l'an 2000 et qui œuvre pour l'encadrement des jeunes. Pour lui, Montagne-Blanche est un village qui évolue avec le temps et ce changement facilite la vie des habitants. «Nous avons presque tout ici : un terrain de foot, un centre de jeunesse, un gymnase pour les activités sportives, la poste, la banque, le poste de police entre autres.»

Même son de cloche chez Hansa Peelonah, membre du conseil du village et présidente de l'aile féminine. «C'est vrai qu'au niveau des infrastructures, il y a eu une amélioration mais nous attendons davantage de projets comme l'éclairage d'un terrain de foot et la réalisation d'un complexe polyvalent.»