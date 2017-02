Congo-Brazzaville: Littérature - Bienvenu Boudimbou présente son ouvrage "Ça c'est Brazza"

Dans le cadre du rendez vous littéraire mensuel, l'invité culturel du Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard à Pointe-Noire, l'écrivain Bienvenu Boudimbou, a dédicacé le 24 février son ouvrage "Ça c'est Brazza" publié aux Éditions Hemar. Une œuvre qui relate sous forme de chroniques les faits insolites et anecdotiques vécus quotidiennement par les Brazzavillois. La critique littéraire a été faite par Hugues Éta.

Édité en format de poche, "Ça c'est Brazza", regroupe 69 textes diffusés à l'époque entre mars et décembre 2002 sur les ondes de Radio Liberté sous le titre de Couleurs de Brazza. De sa plume alerte, Bienvenu Boudimbou a fait de ces chroniques une véritable photographie de la vie à Brazzaville. Des faits cocasses où l'esthétique et la poésie se marient à merveille pour sortir des textes fragmentés écrits dans un humour aigre doux. Ces fragments de textes parlent des scènes de vie courante, des choses entendues et vues qui peuvent faire à la fois faire rire ou faire pleurer selon que l'on se trouve dans la peau de la victime ou du bourreau.

La mort, le sexe, le téléphone portable, les églises, la sape sont autant de thèmes explorés par l'auteur sous forme d'anecdotes enrobés d'un brin d'humour à la congolaise. "Ça c'est Brazza", qui pouvait aussi porté le nom d'une ville ou cité autre que la ville capitale congolaise tant les faits contés et relatés sont d'une familiarité étonnante" peint cette société et ses vices, dénonce les antivaleurs et en proposent tant soit peu une thérapie dans un doux parfum d'humour et de dérision. Bienvenu Boudimbou est né le 1er janvier 1968 à Sibiti dans le département de la Lékoumou. Maître assistant Cames en sciences de l'information et de la communication, il est journaliste et diplomate de formation.