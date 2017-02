Maroc: La FRMKMSSA approuve les rapports moral et financier au titre de la saison 2015-2016

La Fédération Royale marocaine de kick boxing muay-thai savate et sports assimilés (FRMKMSSA) a approuvé, dimanche à Rabat, les rapports moral et financier au titre de la saison 2015-2016, dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire.

Ces rapports ont été approuvés à l'unanimité des représentants des douze Ligues membres de l'Assemblée qui s'est déroulée en présence notamment des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique marocain et des autorités locales.

Le rapport moral de la saison écoulée, présenté par le secrétaire général de la Fédération, Abdelfatah Bouhlal, se décline en six axes majeurs, à savoir: les manifestations nationales, la Coupe du Trône, les stages d'entraînement, les manifestations internationales et continentales et les activités du comité directeur.

A propos des manifestations nationales, la fédération, rappelle le rapport, a organisé les qualifications du championnat national de muay thai, la 13e édition de la Coupe de l'ambassadeur de Thaïlande et les qualifications du championnat national de muay-thai catégorie Bc en plus des qualifications du championnat national de full-contact, de K1 et de light contact ainsi que de la Coupe du Trône.

Pour ce qui est des activités régionales et nationales, le calendrier fédéral a connu la programmation de différentes activités par les ligues au profit des différentes catégories d'âge.

Dans le volet consacré aux stages nationaux de formation, la Fédération a initié une série de stages d'encadrement pour les entraîneurs et arbitres et des examens pour l'obtention de certificat d'entraîneur fédéral.

Au volet réservé à la participation des sélections marocaines aux compétitions internationales, le rapport moral 2015-2016 rappelle la moisson en médailles récoltées par la sélection marocaine aux Championnats du monde de muay thai en Suède (2 en or, 2 en argent et 2 en bronze). Au 8e Championnat arabe de kick-boxing, la sélection marocaine a remporté dix médailles d'or, 1 en argent et 1 en bronze. Quant aux Mondiaux de savate (boxe française), le Maroc a remporté une médaille en bronze par Amine Ziani (- 70kg).

La saison 2015-2016 a été également marquée par l'organisation de plusieurs compétitions internationales dont le tournoi international d'amitié maroco-thaïlandaise, alors que le point d'orgue fut la deuxième édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de kick-boxing à Tanger.

L'autre axe riche en événements a été le volet accord de partenariat et coopération qui a connu la signature de pas moins de cinq accords de coopération par la FRMKMSSA avec ses homologues irakienne, thaïlandaise, palestinienne, sénégalaise et camerounaise en plus de la Confédération africaine de savate.