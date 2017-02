Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - L'exposition-concours des travaux de peinture des enfants Biélorusses au Congo prend fin ce 28 février

Ouvert le 1er février, le vernissage de l'exposition-concours « Monde multicolore » des travaux des studios pour enfants de Minsk (Biélorussie), organisée dans la salle d'expositions du Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville, prendra fin ce 28 février 2017.

Cette manifestation a été préparée et organisée conjointement par Madame Lioudmila Rybakova, représentante du comité d'organisation du projet international « Semaine des arts » en Biélorussie, le CCR au Congo et les responsables de l'association des peintres de l'Ecole congolaise de peinture de Poto-Poto.

40 travaux ont été présentés à l'exposition : les aquarelles, les gouaches, les dessins au crayon et à l'encre de Chine, ainsi que des gravures des élèves des studios de Minsk, des enfants âgés de 04 à 15 ans. Le président de l'association des peintres de Poto-Poto, Sylvestre Mangouandza, le vice-président, Jacques Iloki (ancien étudiant de l'école Stroganovski), les peintres et élèves de l'école de Poto-Poto, les journalistes des principaux organes de presse de Brazzaville et les élèves du groupe scolaire « Atlas » de Brazzaville ont assisté à l'ouverture de l'exposition qui ferme ses portes ce 28 février.

À l'ouverture de ce vernissage, Sergey Belyaev, chef de la représentation de Rossotroundnitchestvo au Congo (directeur du CCR), avait présenté les travaux des enfants de Minsk tout en invitant les participants à prendre connaissance de l'art de jeunes peintres. Il en est de même pour le président de l'association des peintres de Poto-Poto, Sylvestre Mangouandza et les autres peintres de cette école qui ont exprimé leur admiration pour le niveau de la création artistique des enfants biélorusses.

Le jury, composé de ces peintres, a accordé des prix à cinq auteurs des travaux les plus vifs, qui les ont plus impressionnés en tant que professionnels. Le jury a aussi présenté les œuvres des peintres et des élèves de l'Ecole de Poto-Poto, qui serviront de prix pour les jeunes peintres de Biélorussie. Les gagnants de ce concours sont Anna Bogdanova (5 ans), Daria Novikova (8 ans), Sergey Silitch (15 ans), Arina Salata (12 ans) et Varvara Kravtchouk (10 ans).

Signalons que la Biélorussie et la Russie ont les mêmes traditions, la même religion, la même histoire.