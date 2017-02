Maroc: L'ASS s'adjuge le tournoi de Dubaï de basketball

Organisé sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de basketball (FRMBB) par la Ligue régionale Marrakech-Safi de basketball, ce tournoi a été marqué par la participation de 5 équipes étrangères de Belgique, France et Tunisie, en plus de quatre sélections nationales.

Les efforts de l'ASS ont été récompensés par une coupe, un chèque de 50.000 $ et une bonne impression laissée à Dubaï. Ce qui a valu également au coach Said Elbouzidi d'être sollicité par des équipes ayant participé à ce tournoi. Il convient de signaler en dernier lieu la présence massive des supporters marocains qui ont encouragé l'ASS tout au long de ce tournoi.

De retour des vestiaires, l'ASS, plus motivée que jamais, a développé un basketball de qualité ce qui a en quelque sorte gêné l'équipe libanaise malgré une multitude de changements et de temps morts effectués par le coach libanais. Les poulains de Bouzidi ont dominé tous les compartiments du jeu, ce qui leur a permis de terminer le troisième quart-temps avec 10 points d'écart (64-54).

L'ASS s'est qualifiée en finale après avoir fait un excellent parcours s'imposant lors de toutes les phases qualificatives notamment en demi-finale devant l'autre gros calibre du Liban, la formation de Humantamine. Le score de 96/87 en dit long sur la lutte acharnée qui a caractérisé ce match. La tâche était des plus ardues, mais l'homogénéité, l'esprit d'équipe et la motivation de la formation marocaine ont prévalu au décompte final.

L'Association Sportive de Salé a remporté haut la main le 28ème tournoi de Dubaï de basket-ball devant Arryadi du Liban, tenant du titre sur le score de 84/73. Pour rappel, Arryadi, le club le plus titré au Liban, détient la palme du tournoi avec un record de six consécrations (2005-2006-2008-2009-2013-2015).

