Congo-Brazzaville: Elections législatives - Les natifs de Kabo sollicitent la candidature de Landry Magloire Ndzanga

Les ressortissants du district de Kabo, département de la Sangha, ont invité Landry Magloire Ndzanga, à se porter candidat aux futures élections législatives. L'invite a été faite le 25 février à Brazzaville, au cours d'une assemblée générale.

Pour les natifs de ladite localité, l'objectif de cette rencontre était de préparer leur fils à affronter la vie publique. Ils ont par la même occasion remercié le ministère de l'Intérieur et le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso pour l'érection de Kabo en district.

« Nous, ressortissants de Kabo et le comité de soutien du district qui porte le même nom remercions tous ceux qui ont contribué en faveur de l'érection de la localité de Kabo en district », a indiqué Landry Magloire Ndzanga, président du collectif des natifs de Kabo.

Au cours de cette rencontre, un bref rappel des origines historiques et des limitations géographiques de ce nouveau district a été fait.

En effet, la localité de Kabo a été créée en 1977 à la suite de la fermeture de la scierie Mbirou, appartenant à l'émigré Saculier. Elle a été érigée en district, le 16 décembre 2016, par une loi adoptée au Parlement, suite à une décision prise en Conseil des ministres.

Situé à 65 kilomètres de la préfecture de Ouesso, le nouveau district est limité au nord par la localité de Molongodi et le fleuve Likouala aux herbes, au sud par Pokola et Ouesso ainsi qu'à l'ouest par le Cameroun et enfin à l'Est par le département de la Likouala. La nouvelle entité administrative compte trois localités notamment Kabo Scierie, Bomassa et Nouabalé-Ndoki qui est plus réputé pour sa réserve de faune.

« L'émigré du nom de Courtois est le tout premier européen à habiter dans cette localité. La réserve de Nouabalé-Ndoki favorise le tourisme de plusieurs visiteurs. La forêt du district est très riche de plusieurs espèces de bois qui permettent à la société CIB de faire des exploitations. Cette même forêt regorge des espèces animalières protégées par la loi », se sont rejouis les natifs de Kabo.

Deux voies de communication permettent d'accéder au district de Kabo, notamment les routes Kabo-Pokola et celle partant de Nouabalé-Ndoki à Bomassa.

Sur le plan démographique, le district de Kabo regorge les Congolais, les Camerounais, les Centrafricains et la communauté des autochtones. Au plan administratif, On signale la présence d'un poste de police, d'une brigade de gendarmerie et d' un Collège d'enseignement général.