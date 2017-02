Congo-Brazzaville: Vie des partis - La DRD restructure ses organes de base

La Dynamique républicaine pour le développement (DRD) a procédé à la restructuration de ses organes de base dans le département de Pointe-Noire, lors d'une assemblée générale tenue le 25 février à Tié-Tié. L'activité a été présidée par Hellot Matson Mampouya, président national dudit parti.

L'assemblée générale a abouti à l'achèvement d'un processus important et surtout déterminant de la vie politique de la DRD dans le département de Pointe-Noire. Elle a notamment permis au bureau national de restructurer les organes de bases de ce parti à tous les niveaux dans cette ville, partant des bureaux d'arrondissements au bureau exécutif départemental.

Aujourd'hui, le bureau exécutif départemental a changé de décor avec à sa tête un nouveau président, Miadéka Simoné Pétrous. Ce dernier aura pour missions essentielles d'élaborer un planning annuel des activités, un projet de règlement intérieur du BED, de veiller au respect des statuts et règlements intérieurs du parti, de structurer le parti au niveau des instances de bases, de veiller au respect de l'application des directives et recommandation des instances dirigeantes du parti dans les arrondissements et quartiers, de veiller au respect des autorités politiques et administratives hiérarchiques, de respecter le point de vue de la majorité et enfin de combattre toute velléité d'organisation de courant ou de tendances dans le parti.

Dans son mot de circonstance, le nouveau président de la DRD Pointe-Noire a demandé aux membres et militants de ce parti de conjuguer leurs efforts dans l'esprit d'abnégation, de collaboration mutuelle, de sincérité, de fraternité et d'amour pour conduire leur parti au firmament. «Nous envisageons étendre notre champ d'action dans tout le département de Pointe-Noire et du Kouilou, nous devons donc nous mobiliser comme un seul homme pour participer efficacement aux activités de notre parti », a-t-il dit.

Pour sa part, le président national de la DRD a institué ses mandants de cultiver l'identité DRD et l'amour fraternel au-delà du département et de l'ethnie. « Je compte sur vous pour que, dès à présent, vous soyez debout, mais surtout dynamiques pour faire en sorte que, à tous les niveaux, en partant des quartiers, nos structures soient au point, que nous puissions tenir depuis le quartier le répertoire de nos militants, parce que nous devons éviter le phénomène de ceux qui papillonnent et qu'ont retrouvent dans les activités de toutes les formations politiques », a dit Héllot Matson Mampouya. Et de poursuivre : « je sais une chose, notre potentiel dans la ville océane et dans le département du Kouilou est important, je vous demande tout simplement de transformer tout cela en adhésion pour nous garantir des victoires lors des prochaines échéances électorales ». Rappelons qu'à la fin de cette activité, Hellot Matson Mampouya a demandé à ses mandants d'être des acteurs travaillant pour une évolution harmonieuse permettant le développement perpétuel et contribuant à l'amélioration des conditions de vie des compatriotes.