Congo-Brazzaville: Assurance maladie universelle - Les études préliminaires bientôt disponibles

Le 16 mars prochain, le cabinet Expertise France rendra publiques les premières études en vue de la mise en place d'une Caisse d'assurance maladie universelle au Congo.

Après six mois, avec l'appui financier de l'Agence française de développement, le cabinet Expertise France a livré les résultats préliminaires de ses travaux devant le comité de pilotage. La séance du 24 février a permis aux experts de récolter, pour complément de dossiers, des propositions et recommandations avant leurs validations. Sur six étapes de la mise en œuvre du projet d'Assurance maladie universelle, deux étapes seront lancées. Il s'agit de l'étude sur le panier de soins et du coût associé, ainsi que sur la réglementation des actes de santé. Cette rencontre a consacré la restitution des deux études citées en attendant leur validation par l'équipe des experts nationaux.

« Dans les 15 jours qui viennent nous allons remettre à la partie congolaise nos propositions définitives. Effectivement, nous avons fait depuis le début de la mission, la tournée des structures privées et publiques de tous niveaux à Brazzaville, Pointe-Noire et dans le Kouilou. Il y a une grande disparité partout entre les différentes structures qu'elles soient publiques ou privées. Et c'est pour cela que dans notre rapport nous préconisons un vrai programme, qui devra s'étendre sur une durée de 5 à 10 ans d'aides et d'accompagnement des structures. Ce sera nécessaire pour les amener à être en conformité avec les normes et exigences, nécessaires en ce type d'activités touchant à l'humain », a fait savoir André Aoun, un expert à Expertise France.

Selon les experts, les premières propositions ne sont pas favorables concernant l'accès aux soins, le taux de fréquentation des Centres de santé intégrés étant de l'ordre de 20%. Ils ont également noté dans leur rapport: l'accès limité des populations aux soins médicaux ; une couverture encore insuffisante au Centre de santé intégré (CSI) ; une faible qualité de soins ; une disponibilité limitée des médicaments ; un défaut de financement public ; une insuffisance dans la mise en place des programmes de gratuité...

En attendant leur validation, ce régime intègre trois dimensions prioritaires à savoir : la santé mère-enfant ; les maladies transmissibles et tropicales négligées, ainsi que les maladies non transmissibles qui prévoient un traitement curatif complété par une dimension préventive. « Tout Congolais devrait bénéficier de deux consultations par an dans un CSI », a noté Alain Letourmy, chef de mission du cabinet Expertise France, et d'ajouter : « Ce panier de soins va s'appuyer sur le secteur public de soins. Néanmoins, la mobilisation dans l'ensemble de l'offre parait nécessaire et si le secteur public renforcé est l'acteur principal, il devra être secondé par le secteur privé, le secteur de santé des armées ».

Le panier se présente en deux niveaux : un panier solde, c'est-à-dire des prises en charge de situation qui se feront à 100% sans ticket modérateur de la mère et l'enfant, ainsi que des maladies nutritionnelles. Il prendra également en charge certaines maladies transmissibles et tropicales telles que: le paludisme; le VIH/Sida; la tuberculose et la prise en charge de certaines maladies non transmissibles comme l'hypertension artérielle et le diabète. Cette prise en charge est applicable tant pour la santé mère-enfant que pour les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Et un panier dit complémentaire pour lequel sera exigé un ticket modérateur, dont les montants n'ont pas encore été fixés, concernera les maladies transmissibles et non transmissibles.

Le ministre du Travail et de la sécurité sociale, Emile Ouosso, a annoncé la réalisation des projets de décret pour la mise en place et l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. « C'est une étape majeure qui nous permet de considérer que nous pouvons être dans le calendrier approprié pour la mise en place de la Caisse d'assurance maladie universelle bientôt », s'est réjouit André Aoun.

La Caisse d'assurance maladie universelle (Camu) est un établissement public doté d'une autonomie financière. Elle aura pour mission la gestion du régime et la prise en charge des soins de santé. Ce régime sera financé par les cotisations des employeurs et travailleurs du secteur privé, des indépendants, de l'Etat employeur et des agents de l'Etat, des pensionnés... Il sera remis à toute personne occupant un emploi salarié, un livret de travail et d'assurance comportant un numéro de matricule pour éviter la fraude.