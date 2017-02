Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Plus de 700 jeunes Brazzavillois formés dans le cadre du PDCE

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, a remis le 25 février au siège de l'arrondissement 6 Talangaï, les attestations de fin de formation à un échantillon des 735 récipiendaires issus de la première promotion

Le Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE) cofinancé par le gouvernement et la Banque mondiale (BM) vise à former 15 000 jeunes dans trois sous-composantes. Mais actuellement près de 1500 jeunes ont été formés dont 735 à Brazzaville et 511 à Pointe-Noire. S'agissant de la sous-composante 1.1 relative à la formation professionnelle, insertion professionnelle, appui à l'entrepreneuriat des jeunes vulnérables, 72 jeunes Brazzavillois ont été formés dans les filières de mécanique générale, soudure, mécanique auto, électricité bâtiment et menuiserie.

La sous-composante 1.2 « formation professionnelle pour les micros-entrepreneurs », a formé par vague 260 jeunes dans le domaine de la gestion des affaires. La sous-composante 1.3 a permis, quant à elle, de former 302 jeunes adolescents dont 191 jeunes filles âgées de 16 à 19 ans. Ils ont passé douze mois auprès de 43 maîtres artisans dans les filières de couture, coiffure, pâtisserie, soudure, mécanique auto, menuiserie, électricité bâtiment, carrelage, plomberie, transformation agro-alimentaire et maçonnerie.

Selon le coordonnateur du PDCE, Auxence Léonard Okombi, le taux de décrochage est estimé entre 15 et 20%. Les causes sont : les cas de maladie et d'hospitalisation ; la reprise de la scolarité ; l'éloignement du centre de formation ; et les cas de grossesses. Il a également rappelé qu'après la remise des attestations de fin de formation, il restait la pertinente question d'accompagnement des bénéficiaires à l'insertion particulièrement ceux de la sous-composante 1.1.

Le représentant résident de la BM au Congo, Djibrilla Issa, espère de son côté que, les récipiendaires seront insérés dans les différentes entreprises ou vont créer leurs propres emplois. Djibrilla Issa a en effet insisté sur le fait que l'éducation et la formation professionnelle devraient être pertinentes afin de pouvoir permettre aux jeunes d'être collés au marché du travail. Il a, au nom des différents partenaires techniques et financiers, exprimé leur disponibilité quant à accompagner le Congo pour renforcer les actions à mener dans le cadre de la stratégie de sa feuille de route.

Présidant la cérémonie, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, a rappelé que les récipiendaires ont été sélectionnés parmi les vulnérables de Brazzaville et venaient de tous les arrondissements et quartiers. « Ce sont 735 jeunes filles et garçons qui reçoivent ce jour les attestations de fin de formation. Ils viennent donc se joindre aux 511 jeunes formés à Pointe-Noire dans le cadre de ce même projet. C'est donc un contingent de plus de 1200 jeunes que le PDCE vient de déverser sur le marché de l'emploi avec pour certains l'ambition de devenir entrepreneurs, donc employeurs potentiels », a-t-il déclaré, sollicitant la BM d'augmenter l'enveloppe y relative.

Prochaine campagne d'enrôlement prévue en avril

Il a, par ailleurs, assuré les bénéficiaires que les attestations de fin de formation reçues ne constituaient qu'une symbolique avant la délivrance des certificats de qualification professionnelle qui est une reconnaissance du gouvernement d'une part mais des organisations patronales d'autre part. Le ministre a, enfin, invité les différents administrateurs maires de Brazzaville à s'impliquer pleinement dans la sensibilisation et la mobilisation des jeunes vulnérables de leur entité administrative. Ceci à travers des relais communautaires en vue de l'enrôlement des jeunes dans les prochains corps prévus courant le mois d'avril.

« J'insiste particulièrement pour que tous les jeunes vulnérables éligibles de tous les arrondissements de Brazzaville, sans distinction aucune, soient représentés dans le projet et ce dans le respect bien entendu des procédures de sélection retenues. Le PDCE est assurément une opportunité à saisir », a conclu le ministre Fylla.