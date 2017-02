Dans un rapport retraçant les activités réalisées en 2016 de Caritas Congo, le secrétariat exécutif technique de l'Église catholique chargé de la pastorale sociale en RDC a mené plusieurs interventions qui ont permis de soigner, former, encadrer et appuyer de diverses manières près de cinq millions de personnes à travers toutes les vingt-six provinces du pays.

Pour mener toutes ces interventions, Caritas Congo ASBL a eu besoin de trente-sept millions cent- trente cinq mille sept cent quarante-un dollars américains. Ce financement a été mobilisé auprès de différents partenaires, notamment le gouvernement congolais. « Nous nous sentons ainsi reconnaissants vis-à-vis de tous nos partenaires qui, comme les années passées, ont appuyé notre travail en 2016. Ce faisant, ils contribuent à la réalisation de notre mission et au rayonnement de la Lumière d'amour et de solidarité de Jésus-Christ au profit des populations dans le besoin à travers toute la République Démocratique du Congo », a souligné le secrétaire exécutif de Caritas Congo ASBL, Dr Bruno Miteyo, lors de la cérémonie de présentation dudit rapport en la salle Anuarité du Centre d'accueil Caritas à Kinshasa/Gombe.

Toutefois, reconnaît le secrétaire exécutif de Caritas Congo, les besoins des populations congolaises demeurent immenses dans un contexte de pauvreté généralisée, a poursuivi le Dr Miteyo. « D'où la pertinence du 4e axe de notre Plan stratégique 2013-2017, qui porte sur le plaidoyer pour un monde meilleur au travers de la lutte contre les causes des injustices et les inégalités. Dans un tel contexte, la consolidation et l'ancrage du Fonds de solidarité au sein de notre population demeure un grand défi qui s'impose au Réseau national de Caritas Congo ASBL, dans sa détermination de se positionner contre l'un des acteurs de référence dans la lutte contre la pauvreté », a-t-il ajouté.

L'assistance de Caritas au profit des bénéficiaires a concerné plusieurs domaines d'intervention tels que la prévention des crises et réponses aux urgences humanitaires, la promotion des soins de santé primaires et la lutte contre les grandes maladies. On note également des interventions dans les domaines de la promotion du Développement durable, Sécurité alimentaire, Éducation, le Renforcement des capacités, l'Appui aux initiatives locales, sans oublier la consolidation de l'Identité Caritas pour les membres de son réseau national.

Le rapport 2016 présente seulement les activités traditionnelles de Caritas Congo ASBL, exécutées par les bureaux diocésains, sous son accompagnement financier et technique. Si on ajoutait celles réalisées par chacune des Caritas diocésaines à leur propre initiative, il serait beaucoup plus volumineux. Lors de la présentation de ce rapport, on a noté la présence d'éminentes personnalités à l'exemple des délégués des ministères du gouvernement congolais, des représentants du Corps diplomatique et des agences du Système des Nations unies, des délégués de la police nationale, des acteurs humanitaires et de développement, sans oublier des membres de la société civile et des journalistes.