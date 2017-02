Burkina Faso: Vie en couple - Les hauts et les bas à travers "Rien que le bonheur"

Germain Akodjénou Zinsou est un enseignant de mathématiques et sciences physiques qui a décidé de se lancer dans le monde du cinéma. Il signe ainsi son troisième essai avec «Rien que du bonheur» après avoir produit respectivement deux autres films documentaires intitulés «Témoignage des Burkinabè sur le caméléon des temps» et «Zoom sur l'incivisme au Burkina Faso».

Réagissant après la diffusion du film, le représentant du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Mahamoudou Oubda, a témoigné sa satisfaction pour la pertinence et la portée du sujet abordé.

Durant le tournage, le producteur béninois a confié qu'il a effectué des micros-trottoirs et recueillis des témoignages auprès de personnes-ressources issues du milieu universitaire, religieux et coutumier.

