Congo-Brazzaville: Basketball - Le litige entre Jean Didier Ndongo et la Fédération réglée à l'amiable

La solution a été trouvée au problème pour lequel la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Sport (Ccas) avait annulé l'élection de Jean Bruno Richard Itoua à la présidence de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket) et de tout le bureau exécutif, exigeant la reprise du scrutin. Les parties en cause se sont conciliées, le litige est désormais conjugué au passé.

La sentence arbitrale de la Ccas qui annulait l'élection à la Fécoket ne sera pas suivie d'effet. La Commission de conciliation mise en place par le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) est parvenue à convaincre le demandeur et le défendeur, qui ont fini par trouver un compromis. Après avoir entendu contradictoirement les parties en leurs prétentions, moyens de défense et conclusions et après les représentations que nous leur avons faites, les deux parties ont donc librement convenu de transiger sur plusieurs points.

Le président de la Fécoket accepte de rembourser intégralement les fonds exposés par Jean Didier Ndongo dans le dossier d' attribution de l'Afro-basket au Congo, chiffrés à 3.800.000 FCFA. Seulement, les caisses de la Fédération sont vides. Jean Bruno Richard Itoua acquittera donc ce montant sur fonds propres. Par ailleurs, le président de la Fécoket apportera, à titre personnel, une aide en faveur des centres de formation des jeunes basketteurs animés par Jean Didier Ndongo. Il fera aussi de son mieux pour que la Fédération congolaise de la discipline intervienne auprès de la Fédération internationale (Fiba), afin que ce dernier soit maintenu à son poste actuel au sein de cette institution, au terme de son mandat en cours.

Dans ce processus de conciliation, il a également été retenu la possibilité de recrutement de Jean Didier Ndongo parmi les personnes ressources chargées de l'organisation de l'Afro-basket.

S'agissant des 273 ballons entreposés dans un local à Abidjan, celui-ci transmettra le dossier à la Fécoket pour diligence. « Ces points d'accord trouvés et acceptés par les parties mettent définitivement un terme au litige opposant la Fécoket à Jean Didier Ndongo qui renonce à faire exécuter la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport dans ladite affaire », souligne le procès-verbal signé par les deux parties en cause et l'ensemble des conciliateurs.