Le duel à distance entre DCMP et V.Club, actuel leader de la zone de développement ouest va continuer jusqu'à la fin de la phase des groupes.

Alors que les Immaculés de la capitale, deuxième de la zone, renvoyaient les joueurs de Ndombe de Bandundu aux études le samedi avec un score de sept buts à zéro, les Dauphins Noirs ont consolidé, le dimanche, leur position de tête en dominant les joueurs de Shark XI FC (Requins Bleus de Kinshasa) par deux buts à zéro.

C'était une promenade de santé pour le Daring Club Motema Pembe (DCMP), le 25 février, au stade Tata Raphaël contre l'AS Ndombe, dans le cadre de la 13e journée de la zone de développement ouest. Sept buts à zéro, c'est le score fleuve de cette rencontre totalement dominé par les joueurs de l'entraîneur Otis Ngoma.

L'attaquant Vinny Bongonga, ancien d'Arc-en-ciel de Kinshasa passé par AC Léopards de Dolisie au Congo Brazzaville a signé un triplé au cours de cette rencontre. Le Brésilien Ferreira a, pour sa part, inscrit deux buts.

Et Ricky Tulengi a consolidé sa place de meilleur buteur de la division en signant un doublé lors de cette partie. Les poulains d'Otis Ngoma ont déroulé face à une équipe de Ndombe qui n'a pas sa place dans l'élite du football national. Ce succès sans surprise des Immaculés de Kinshasa leur permet de totaliser 37 points.

Malgré cette victoire retentissante, DCMP reste derrière V.Club vainqueur le 26 février au stade des Martyrs, de Shark XI FC par deux buts à zéro.

En effet, les Dauphins Noirs de Kinshasa évoluaient sans leur entraîneur principal, Florent Ibenge, en déplacement en Gambie pour voir jouer Ports Autority, prochain adversaire de V.Club en seizièmes de finale de la Ligue des champions.

Et l'entraîneur adjoint Zico Kiadivila a bien tenu son rôle. Les deux buts de V.Club ont été inscrits en première période par le Camerounais Yazid Atouba et le latéral gauche Glody Ndonga Muzinga. V.Club conserve son leadership dans la zone de développement ouest avec 40 points. Dans d'autres rencontres, le SC Rojolu a nettement battu l'AS Dragons/Bilima par trois buts à zéro et le Racing Club de Kinshasa a eu raison de Veti Club par la même marque de trois buts à zéro.

Dans la zone centre sud, le FC Simba de Kolwezi a battu la formation de New Soger de Lubumbashi par deux buts à zéro et Mazembe s'est imposé face à Don Bosco par un but à zéro, une réalisation de Kévin Mondeko à la 73e minute. Signalons que c'était le premier match du nouvel entraîneur de Mazembe sur le banc, le technicien français Thierry Froger.