Congo-Kinshasa: Mise en œuvre de l'accord du 31 décembre - Le Conseil de sécurité fait part de son inquiétude

La concrétisation de ce texte dans les faits, à en croire le Conseil de sécurité, est importante pour assurer la paix et la sécurité dans le pays. Le temps court et, pour être en phase avec le timing fixé pour la tenue des scrutins, à savoir décembre 2017, le Conseil exhorte la classe politique congolaise à faire preuve de responsabilité dans l'application rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre.

Pour les États membres du Conseil de sécurité, le temps presse et il n'y a pas lieu de tergiverser dans l'application de l'accord du 31 décembre signé par le pouvoir et l'opposition pour la cogestion du pays pendant la transition jusqu'à l'organisation des prochaines élections.

La situation politique en RDC préoccupe au plus haut point le Conseil de sécurité des Nations unies. Le manque de progrès notables qui caractérisent les négociations en cours entre la majorité et l'opposition autour de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre via l'adoption des arrangements particuliers a poussé le Conseil à s'y pencher sérieusement.

