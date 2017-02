Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - AS Otoho garde la main

Patronage Sainte-Anne est le plus grand perdant de cette 8e journée. Tenu en échec par le FC Kondzo (0-0), l'ex-sixième a été devancé au classement provisoire par La Mancha de Pointe-Noire, vainqueur de l'Interclub à la capitale océane sur un score étriqué d'un but à zéro. La Mancha (12 points) devance Patronage Sainte-Anne d'une unité. La Jeunesse sportive de Poto-Poto a quitté la dernière place pour se loger à la 15e (avant les rencontres de lundi) grâce à sa victoire (1-0) devant Nathaly's de Pointe-Noire, l'autre promu. La JSP compte désormais 7 points après huit journées.

Le but de l'AS Otoho a été inscrit sur l'un des penalties qu'elle a obtenus avant d'améliorer son compteur à 20 points en huit matches disputés. L'AS Otoho aligne ainsi sa sixième victoire depuis le début du championnat dont cinq à Owando. Seul leader du championnat depuis la deuxième journée, l'AS Otoho devance actuellement de six unités, le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) son nouveau dauphin.

