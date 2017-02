Congo-Kinshasa: Les évêques de Kananga demandent aux miliciens Kamwina Nsapu de mettre fin aux hostilités

Les évêques de l'ASSEPKA invitent aussi les forces de l'ordre à la retenue dans leur usage de la force contre les miliciens. Ils demandent aux autorités politiques de poser des gestes de décrispation et de réconciliation, mais aussi d'établir les responsabilités dans cette crise et de punir les coupables.

« Les évêques demandent aux miliciens de cesser sans condition les hostilités, et cela pour les raisons de la vie, leur propre vie, la vie des habitants de notre région, d'éviter de se faire exterminer à travers la destruction de leurs milieux sociaux et de ne pas se laisser instrumentaliser par ceux qui veulent le blocage de la situation politique du pays dans cette période transitoire », rapporte l'abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, secrétaire exécutif de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kananga.

