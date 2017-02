Congo-Brazzaville: Cuvette-Ouest - Le nouveau préfet effectue sa première tournée de prise de contact

Profitant de l'occasion à Mbomo, le préfet Edouard Denis Okouya a visité le Parc national d'Odzala-Kokoua, notamment les sites de Mboko et Lango et bien d'autres infrastructures économiques installées dans ces districts.

A Etoumbi et à Mbomo, par contre, les paysans ont soumis au préfet le problème d'éléphants qui continuent de dévaster leurs plantations grâce auxquelles ils vivent et subviennent à leurs besoins quotidiens.

« Les élections étant comme un examen, chacun devrait avoir le Fair-play et accepter le verdict des urnes, tout en prenant acte de ses failles pour mieux affronter les prochaines échéances. Le fait de mettre le département à feu est une façon de tirer le pays vers le bas. Je sais que les gens de la Cuvette-Ouest sont des gens de paix. Si vous avez un problème avec eux, c'est que vous êtes dans le faux. C'est pour cela que je vous demande de respecter les lois et règlements de la République », leur a-t-il dit.

A chaque étape, le nouveau préfet a entretenu également les jeunes pour leur parler des élections qui pointent à l'horizon. Il a mis à profit cette occasion pour solliciter leur bonne conscience et responsabilité afin que ces échéances électorales, souvent sources de violences, se tiennent dans la paix et la quiétude dans le département.

Partout où il est passé, Edouard Denis Okouya a eu des échanges amicaux et interactifs avec les populations locales. Les entretiens qu'ils a eus avec les populations ont porté essentiellement sur les questions de paix ; de sécurité ; de développement local ; de voies de communication ; d'électricité ; d'éducation et de santé publique.

