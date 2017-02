Le Réseau Parlementaire Femmes et Développement (RePaFeD) organise les 27 et 28 février 2017 à Ouagadougou un atelier de formation sur les droits sexuels et reproductifs et la clarification des valeurs.

Informer les députés sur la situation des grossesses non désirées, les instruments juridiques nationaux et internationaux des droits sexuels et reproductifs, c'est l'objectif visé par l'atelier de formation des parlementaires les 27 et 28 février 2017 à Ouagadougou. Durant deux jours, les participants vont se familiariser sur les droits sexuels et reproductifs des femmes.

En effet, selon la coordonnatrice du réseau des parlementaires femmes et développement, Marie Laurence Ildoudo, cette session s'inscrit dans l'axe 1 de leur plan d'action 2017, relatif au « renforcement des capacités des députés et de l'administration parlementaire et des autres acteurs politiques ».

«Avec 341 décès pour 100 000 naissances vivantes et des avortements qui contribuent pour 15 à 20 % des cas de mortalité maternelle, le Burkina Faso fait partie des pays qui doivent redoubler d'efforts dans la lutte contre la mortalité maternelle », a affirmé la coordonnatrice du réseau.

Elle a indiqué que plusieurs accords internationaux et régionaux ont été signés par le Burkina Faso pour améliorer l'accès des femmes à des services de santé sexuelle et reproductive.

Et de dire que malgré ces actions, force est de constater que les grossesses non désirées persistent et s'amplifient dans ce pays surtout en milieu scolaire.

Marie Laurence Ilboudo a également soutenu qu'il est important que les membres du réseau, après cette formation, s'intéressent et s'informent sur le phénomène des grossesses non désirées pour mieux jouer leur rôle lors du vote de lois, du consentement de l'impôt et du contrôle de l'action gouvernementale.

Quant au représentant de l'Assemblée nationale, Stanislas Bénéwendé Sankara, il a dit que cette thématique est d'autant plus importante qu'elle pose une problématique d'actualité relative à la méconnaissance des droits liés à la santé sexuelle et reproductive.

En effet, pour lui, cette méconnaissance constitue la première cause du taux élevé de mortalité maternelle et infantile.

Et d'ajouter qu'elle occasionne aussi bien chez la femme que chez la jeune fille des comportements à risques allant des grossesses non désirées aux avortements clandestins qui ne sont pas faits dans les normes requises.

Le représentant du président de l'Assemblée nationale a par ailleurs exhorté les députés à travailler, au cours de cette législature, à lever tous les goulots d'étranglement juridiques de sorte à favoriser une meilleure application des textes relatifs à la santé sexuelle et reproductive.