Cameroun: Hygiène et sécurité au travail - La Sopecam a son Comité

Le membres ont été installés vendredi dernier par le directeur général adjoint, Shey Peter Mabu.

Le directeur général adjoint de la Société de Presse et d'Editions du Cameroun (Sopecam), Shey Peter Mabu, a présidé vendredi 24 février 2017, dans la salle des conférences de l'immeuble siège, la cérémonie d'installation des membres du Comité d'hygiène et sécurité au travail de la Sopecam. heureux élus forment une équipe dirigée par Richard Hongla Kadal, président et représentant du directeur général.

Tout en adressant ses félicitations aux membres du comité d'hygiène et de sécurité au travail de la Sopecam, Shey Peter Mabu a tenu à leur rappeler toute l'importance que le top management accorde à leur rôle, en même temps qu'il les mettait face à leurs responsabilités.

« Vous avez été choisis pour sensibiliser l'ensemble du personnel, identifier les problèmes existants, être les yeux et les oreilles de la hiérarchie, faire des propositions concrètes afin que des initiatives rapides soient prises allant dans le sens de l'amélioration constante du cadre de travail des employés de la Sopecam ».

Loin donc d'être une formalité, leur a rappelé le DGA, cette cérémonie, au regard de la tâche immense qui attend les membres du comité, revêt un caractère particulier car « engageant l'image, le prestige et la fierté même de tous. »

Et ce n'est pas que le siège qui est concerné, toutes les structures déconcentrées sont également interpellées. « Ne prenez pas votre rôle à la légère, et aidez la hiérarchie à vous aider dans la recherche constante de l'amélioration du cadre de travail et de la sécurité de tous, sans lesquelles les objectifs assignés aux uns et aux autres, ne sauraient être atteints.

Et partant, le devenir même de la société ». C'est donc tout fiers et tout sourires, brandissant leurs parchemins de fin de formation sur l'hygiène et la sécurité au travail à la fin de la cérémonie, qu'ils ont promis de se mettre au travail. En toute hygiène et sécurité.