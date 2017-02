Plus d'un mois déjà que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont sans Internet avec de… Plus »

Les arrangements portent l'estampille de Azania We Culture, de Ben Bossambo et Roslin Ikit. Aux chœurs, on retrouve Caroline Etoa et Gaëlle Nana. Le lead vocal est signé Christelle Moon. L'album coûte 2000 F. Les adeptes des musiques acoustiques sont servis.

Pour ce premier essai, Christelle Moon s'est entourée de Rachel Tchoungui comme marraine et Billy Ngomane, saxophoniste, Esso Essomba et la collaboration de Kayou Roots.

Dans la deuxième plage, « Mon beau village », une sorte de rengaine de son enfance dont l'interprétation est faite en bossa nova, la jeune artiste présente le Cameroun et partage le fruit d'un métissage de cultures dont elle est la preuve palpable. De père bamiléké et de mère eton, l'artiste grâce à ce brassage de culture est allée « Jusqu'au bout », titre de la troisième plage.

Dans cette ballade classique saupoudrée d'un peu de jazz, on retrouve Didier Mude à la guitare acoustique et aux violons, le célèbre violoniste américain William Steward. Le rythme langoureux appelle l'être aimé à la raison après une rupture. Des questions sur son départ pour une autre.

La jeune artiste vient de réaliser un maxi single de trois titres baptisé « A Mujé ». Espoir et désespoir amoureux. C'est par ces sujets que Christelle Moon, l'artiste trentenaire, aborde la première chanson de son maxi single « A Mujé », qui veut dire « pourquoi » en langue ewondo. Dans ce premier morceau, l'artiste revisite les bons et mauvais points de l'amour.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.